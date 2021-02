Gemist? Click en collect lijkt vooral doekje voor het bloeden en ondernemers openen volgende week zaak

Boos om verlies werk voor beveiligers Hofstad Security

Hofstad Security is een typisch Haags bedrijf. Maar nóg een zomer de boulevard of de Haagse Markt beveiligen zit er niet in. Het bedrijf verloor een Europese aanbesteding aan Amsterdammers. Hoe is het mogelijk, reageren politici boos. Nu is het dit bedrijf, straks weer een ander.

Westlandse ondernemers openen zaak

Het verzet tegen de gedwongen sluiting neemt toe onder Westlandse ondernemers. Zo sterk zelfs dat verschillende winkeliers en sportscholen volgende week hun deuren opengooien. ,,Laten we hopen dat er wordt gehandhaafd met gevoel.”

Haagse fotografen apetrots op tentoonstelling in Panorama Mesdag, maar bijna niemand kon het zien

Bijna een jaar heeft de tentoonstelling Candid met werk van vier talentvolle Haagse fotografen in Panorama Mesdag gehangen, maar zo stilletjes als deze de deuren opende, zo geruisloos gaat ze ook weer dicht.

‘Maar één iemand heeft er gebruik van gemaakt’

Voor winkels lijkt click en collect een uitkomst om toch nog wat te verkopen. Maar het staat niet in verhouding tot wat de winkeliers normaal verkopen. De meningen over het afhalen aan de deur zijn dan ook verdeeld. De een heeft er niks aan, de ander is er blij mee.

Mauritshuis laat bezoeker ruiken aan stinkende grachten en parfums uit 17de-eeuwse schilderijen

Het Mauritshuis laat bezoekers ruiken aan schilderijen. Op de tentoonstelling Vervlogen - geuren in kleuren komen dispenders waarmee bezoekers de geuren van de zeventiende eeuw kunnen opsnuiven. Die variëren van zware zomer- en winterparfums tot de lucht die destijds uit de stadsgrachten opsteeg.

Mannen met bivakmutsen overvallen bedrijf in Wateringen

Een bedrijf aan de Poeldijkseweg in Wateringen is aan het begin van de middag overvallen. De politie is op zoek naar drie verdachten met bivakmutsen op. Zij zijn vanmiddag het pand binnengevallen. Volgens calamiteitensite District8 is een persoon bij de overval gewond geraakt aan het hoofd.

Aandacht voor dodelijke steekpartij in opsporingsprogramma’s

Vanavond is er in opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht aandacht voor de dodelijke steekpartij op het Julialaantje in Rijswijk, waarbij een 26-jarige Hagenaar om het leven kwam.