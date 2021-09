Gemist? Coffeeshops bereid om te verhuizen en miljoeneninvestering in ‘robothart’

Missers met paspoort Shariel (21) krijgen staartje De mislukte vakantie op Curaçao van Shariel (21) en zijn moeder Andju Jamal (46) krijgt een staartje. De moeder laat de zaak niet rusten en wil bovendien in gesprek met de marechaussee over de veiligheid op Schiphol. Vier keer reisde haar zoon via Schiphol met een paspoort dat internationaal geregistreerd stond als gestolen . ,,Dit zet je wel aan het denken.”

Na jarenlange overlast hoop in de Weimarstraat Zou het, eindelijk? Na een jarenlange en niet aflatende strijd tegen de overlast van de vele coffeeshops in en rond de Weimarstraat gloort er hoop voor de buurt. Twee zaken zijn bereid om te verhuizen: ,,Ik kan niet wachten! Ik kijk hier reikhalzend naar uit .’’

Tekort aan riet voor daken

In weer en wind gaan Emil Nijp (51) en Joost Juffermans (45) Wassenaarse en Stompwijkse daken op om huizen van een warme deken van riet te voorzien. Werk is er genoeg en fysiek kunnen ze het nog prima aan, maar er is een ander probleem: er is een gebrek aan riet en dat wát er is, wordt duurder. ,,Ik kan nog één grote villa bedekken, daarna is het op.’’