Gemist? Conservatorium definitief plat en drugscriminelen verzot op verfijnde Westlandse distributie

Jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Geen zorgen! Dit is het belangrijkste nieuws van vrijdag 11 februari.

Bewoners Zuidwest zijn met heel andere dingen bezig dan politiek

Terwijl de gemeenteraad een paar kilometer verderop beslist om delen van Den Haag Zuidwest te slopen, zijn de bewoners met heel andere dingen bezig. Naar schaatsen kijken bijvoorbeeld.

Marjolein (57) kreeg tongkanker door HPV

Marjolein (57) had al een jaar pijn aan haar oren en keel, maar kreeg van artsen te horen dat het wel de overgang zou zijn of oververmoeidheid. Totdat ze een ‘soort tennisbal’ onder haar tong voelde. Ze bleek tongkanker te hebben, veroorzaakt door HPV. ,,Ik had nog zes weken te leven.”

Drugscriminelen verzot op verfijnde Westlandse distributie

Drugscriminelen zijn verzot op het verfijnde internationale distributienetwerk van de Westlandse groente- en fruithandelaren. Toch waren zelfs politie, douane en justitie deze week verbaasd over de grote hoeveelheid cocaïne (2100 kilo, straatwaarde 157 miljoen euro) die in Poeldijk is gevonden.

Bij de buren van Den Haag mogen er geen deelscooters meer bijkomen

Het maximum aan deelscooters in Leidschendam-Voorburg is bereikt, er mogen er niet meer bijkomen. Ze worden een jaar na de introductie goed gebruikt, maar het plompverloren op stoepen achterlaten is een probleem.

Wéér is het raak op het Hobbemaplein

Opnieuw zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee auto’s op elkaar gebotst op het Hobbemaplein in Den Haag. Eén persoon raakte daarbij gewond.

De Stembus van Delft rijdt rond om jongeren in de stemming te krijgen

De stembus, in de meest letterlijke vorm, rijdt vrijdag door Delft om jongeren ‘in de stemming’ te krijgen. Want dat blijkt zo makkelijk nog niet als het op de gemeenteraadsverkiezingen aankomt.

Feest: Nieuwe Waterweg bestaat 150 jaar

Ooit was ie gewoon van ‘ons’, de Nieuwe Waterweg, die dit jaar precies 150 jaar geleden officieel openging. Tegenwoordig is Hoek van Holland Rotterdams grondgebied, maar het Westlands Museum heeft niettemin een heuse tentoonstelling over de Waterweg op poten gezet. En Stichting KUnSTPLAATS in Hoek van Holland houdt een kunstwedstrijd.

Chillen langs het water of film kijken op het dak

Eerst langs het water chillen en daarna op het dak een filmpje kijken. Het zou over jaren zomaar kunnen in het Stadshart. Ja, midden in het centrum van Zoetermeer. De binnenstad moet flink verbeteren om aantrekkelijk te blijven.

Ambassadeur Giorgio Novello werkt keihard, ondanks zijn handicap

Fietsen was zijn grote liefde, nu kan hij dat niet meer. De Italiaanse ambassadeur Giorgio Novello (61) doet zijn werk door de ziekte MS vanuit een elektrische rolstoel. Hij is voor zover hij weet de enige ambassadeur met een handicap, maar daar laat hij zich niet door tegenhouden. ‘Ik ben niet die gehandicapte ambassadeur. Ik ben gewoon ambassadeur. Punt.’

Cultuurhistorisch conservatorium definitief plat voor ANWB

Het oude conservatoriumgebouw aan de Juliana van Stolberglaan gaat tegen de vlakte. De gemeenteraad stemde daar vanavond mee in. Op die plek komt het glazen ‘clubhuisachtige’ hoofdkantoor van de ANWB.