Gemist? Corona krijgt geen vat op optimisme en jongeren bekogelen brandweerlieden

Gevaarlij­ke loden waterlei­din­gen duiken al bij eerste inspectie­ron­de op in Haagse basisscho­len

10:21 Ouders moeten bij de basisschool of de opvang van hun kinderen informeren of er goed onderzoek is gedaan naar loden waterleidingen. Die oproep doet SP-raadslid Lesley Arp nu Den Haag in meer dan 200 oude gebouwen monsters gaat nemen van het water.