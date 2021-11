Gemist? Coronafeest in club beëindigd door politie en burgemeester op pijnbank om geheim onderzoek

Hoe is het nu met?

Overal waar mensen bij elkaar komen en de boel best een beetje mag worden opgeleukt, kun je hem tegen het lijf lopen. Kwinkslag hier, anekdote daar – het gaat Jeroen Smits nog steeds net zo makkelijk af als toen hij de talentenjacht Moppentappers won. Maar privé heeft hij een zware periode achter de rug. Wij spraken hem voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?

Burgemeester op de pijnbank om geheim onderzoek moslims

Het lijkt de eerste smet op haar blazoen. Delftse politici hebben burgemeester Marja van Bijsterveldt op de pijnbank gelegd vanwege een in het geheim uitgevoerde analyse naar honderden Delftenaren. Als klap op de vuurpijl gaf ze ook toe dat de uitkomsten van het onderzoek ‘per ongeluk’ naar terrorismebestrijder Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) zijn gestuurd. ,,Het was een banale mailfout.”

‘Proces werkt niet en is zelfs schadelijk’

Het nieuwe inburgeringsstelsel gaat per 1 januari in, maar de gemeente Den Haag vreest complicaties. Ook Antoinette Mutesa, vrouwenrechtenactivist en zelf de dupe van het oude stelsel, heeft zo haar twijfels. ,,Inburgering is gericht op het verkeerde.”

Coronafeestje in nachtclub Hobbemastraat beëindigd door politie

Een coronafeestje bij nachtclub ‘El Matador’ aan de Hobbemastraat is gisteren door de politie beëindigd. Rond tien uur waren er nog zo’n honderd bezoekers in de club, terwijl die eigenlijk om acht uur al dicht had moeten zijn. Alle aanwezigen kregen een boete.

Zet Zoetermeer de eerste stap richting woonplicht?

Moet wie in Zoetermeer een huis koopt er ook zelf gaan wonen? De eerste stap naar zo’n woonplicht lijkt maandag te worden gezet.

Zo raakte iconische Scheveningse flat troosteloze karakter kwijt

Een flat tot aan het casco leegtrekken en met de nieuwste technieken verbouwen: woningcorporatie Vestia deed het met de Scheveningse flat Hoog Lindoduin. De bewoners moesten er een paar jaar hun huis voor uit. Maar het gerenoveerde gebouw dat ervoor terugkwam, valt zo goed in de smaak dat het is bekroond met de Haagse Woonprijs. ,,Z’n troosteloze karakter is afgeschud.”

Shaquille Pinas ontwikkelt zich snel bij ‘het Ajax van Bulgarije’

Hoe anders ziet de wereld van Shaquille Pinas (23) er nu uit ten opzichte van een jaar geleden? Vorig seizoen vocht hij met ADO Den Haag tegen degradatie uit de eredivisie, nu heeft de Rotterdammer met de Bulgaarse topclub Ludogorets meerdere Europa Leagueduels achter zijn naam staan. En maandag speelt Pinas met zijn huidige club de topper in Bulgarije tegen CSKA Sofia, de ploeg van Alan Pardew. ,,In Razgrad is niet zo veel te doen, dus kan de focus volledig op het voetbal.”

Column

Op de agenda van de commissie maatschappelijke omgeving van de gemeente Westland prijkte afgelopen week ‘eenzaamheid’. Nu denk je bij eenzaamheid als eerste aan hoogbejaarden die de vaart van de volkeren niet meer kunnen bijbenen en in een achterkamertje van huize Avondrust zitten te wachten tot het doek definitief valt. In de commissie MO verscheen echter een vader achter het spreekgestoelte die volstrekt niet aan die omschrijving voldeed en toch ervoer de goede man wel degelijk eenzaamheid.

