Gemist? Coronakapsels lopen behoorlijk uit de hand en woede over sloopdrift in Zuidwest

Nog één klacht en take-away van Café Tante Knier moet dicht

Te veel mensen stonden onlangs in de Keizerstraat aan statafels te genieten van de take-away. Café Tante Knier kreeg een waarschuwing van de burgemeester: nog één keer een klacht en de zaak moet twee weken dicht. Eigenaar René Vink baalt enorm. ,,Het is een klap in mijn gezicht.”

Woede over sloopdrift in Zuidwest

Ze kunnen er niet over uit. In Den Haag Zuidwest gaan de komende jaren hele straten tegen de vlakte. Tot verbijstering van bewoners aan de Dreven, Gaarden en Zichten. ,,Waarom? Ik woon geweldig.’’

Geen lachgas, messen en motorclubhesjes meer

Lurken aan een lachgasballon, een mes op zak hebben of een hesje van een verboden motorbende dragen. Het wordt binnenkort allemaal verboden in Midden-Delfland. Ook wildplassen in het buitengebied is dan niet meer toegestaan.

‘Coupe Ravage’

Een dikke streep uitgroei, centimeters dode en gespleten puntjes of een wilde haardos die alleen nog met een muts te verbergen is. Nu het nog kan - de kappers gaan woensdag weer open- vroegen we lezers uit de regio Den Haag, Westland, Delft en Zoetermeer om een foto van hun eigen coupe ravage: ,,Ik kan opeens voor kunstenaar doorgaan.’’

‘In de pauzes is de 1,5 meter afstand lastig te handhaven’

Zoetermeerse middelbare scholen mogen vanaf maandag weer open, maar hoe? Dat is de grote vraag. Ze hebben namelijk meer tijd nodig om de organisatie op orde te krijgen.

Meer jonge kinderen getest op corona

Het aantal jonge kinderen tot 10 jaar dat wordt getest op corona was in februari ruim twee keer hoger dan in januari. Tegelijk is het aantal kinderen dat positief wordt getest lager. Dat is hetzelfde beeld als bij andere leeftijdsgroepen.

CDA en VVD vinden dat Van Asten doorslaat

Er moet snel een oplossing komen voor de enorme parkeerproblemen in de oude wijken rondom het centrum van Den Haag, vinden het CDA en VVD. In veel van die vooroorlogse wijken kunnen bewoners nergens hun auto meer kwijt. De coalitiepartijen willen dat wethouder Robert van Asten (mobiliteit) ook aandacht gaat schenken aan de auto en niet alleen de fiets. ,,Die Verelendung-tactiek werkt niet.’’

Bekijk hieronder de video's die afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

