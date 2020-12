Gemist? Coronaregels raken Haagse horeca ongenadig hard en waar kan je nog plassen in de binnenstad?

Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van woensdag 9 december.

Delen per e-mail

Help, ik heb hoge nood!

Winkelend publiek kan sinds een paar weken gebruikmaken van de mobiele toiletten op het Plein en in de Grote Marktstraat. Voorbijgangers zijn er blij mee. ,,Ik hoop wel dat ze snel een schoonmaakbeurt krijgen.’’

Vakbondsman kijkt vol afgrijzen naar situatie arbeidsmigranten

FNV-vakbondsman Bart Plaatje kijkt met afgrijzen naar de situatie van arbeidsmigranten in Den Haag en Westland. ,,Nederland is al twintig jaar een vrijstaat, waarin uitzenders met die mensen kunnen doen wat ze willen.”

Meer boa’s op straat

Den Haag trekt een half miljoen euro uit voor meer handhavers op straat en voor mensen die hun ‘vangst’ juridisch afwikkelen. Eind 2022 moeten er 25 boa’s meer dan nu op straat zijn.

Inbrekers zijn weer volop actief

Wijkagenten uit verschillende buurten in Zoetermeer waarschuwen voor inbrekers. Ze vragen hun volgers op sociale media om verdachte situaties toch vooral meteen te melden.

Restaurants die zelf bezorgen

Restaurants en cafés zijn massaal aan het bezorgen geslagen. Sommige doen dat liever zelf dan dat ze daarvoor de bekende bezorgplatforms inschakelen. Deels vanwege de kosten, deels om andere redenen. ,,Mijn gasten willen mij niet op Thuisbezorgd zien.’’

‘Lekker met de wind door je hoofddoek’

Hagenaars moeten nog veel vaker de fiets pakken. Met 65 miljoen euro voor luxere fietspaden, veiligere kruisingen en extra stallingen in de wijken wil het stadsbestuur dat mogelijk maken. Maar ook met fietslessen voor (allochtone) Hagenaars. Daar weet de Haagse fietsambassadeur Aicha el Kadiri alles van. ,,We helpen de mensen in Transvaal graag op de fiets.’’

Horeca keihard getroffen

De coronarestricties raken de horeca in Haaglanden ongenadig hard. Het aantal mensen dat vanuit die sector aanspraak maakt op een werkloosheidsuitkering is in een jaar tijd verdubbeld van 573 vorig jaar tot 1172 afgelopen oktober.

‘Die extra nieuwjaarskilo’s zijn echt niet nodig’

Twintig keer op één hapje kauwen of het tempo van de traagste gast volgen. De Nootdorpse leefstijlcoach Natasja Vermaas heeft zo ‘haar trucjes’ om overeten met kerst te voorkomen.

Visie voor toekomst Westlandse kust wéér afgeschoten

Het is bijna kerst en de strandpaviljoens zijn afgebroken of dicht, maar toch ging het tijdens de laatste raadsvergadering van 2020 over de Westlandse kust.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.