Gemist? Coronavakantie in de Schilderswijk en Duitsers massaal naar onze kust

Help! Geen vakantie

Veel Hagenaars met een migratieachtergrond blijven deze zomer in Nederland. Het jaarlijkse bezoekje aan opa en oma in Marokko en Turkije is vanwege corona te risicovol. Naar de camping, zoals veel andere Nederlanders, is geen optie voor deze groep. Dus zit er niets anders op dan de vakantie in eigen stad door te brengen. ,,Het is niet normaal druk.’’

Nieuwe tramstalling

Den Haag krijgt een nieuwe stalling voor haar trams. De tramremise komt bij het Prins Clausplein, op de zogenoemde GAVI-kavel. Dat kavel is een stuk grond dat de stad open houdt voor de komst van bedrijven.

Toerisme kan opbloeien

Een opsteker in de coronazomer: hotels in Den Haag zitten in juli net zo vol als vorig jaar. Vooral voor Duitsers is Scheveningen een populaire ‘Ausflug’. Het virus krijgt vooralsnog geen vat op het toerisme, ziet de GGD Haaglanden.

Ontdekkingsreis in lege gebouwen

Op je buik door een nauw gat kruipen. In stikdonkere kelders op zoek naar een ingang. Dat is het wondere wereldje van Dave Cilon en Martin van Oostveen. De twee Zoetermeerders doen aan urban exploring: op ontdekkingsreis gaan in lege gebouwen.

Alsof het er niet is

Het wordt steeds drukker in de Delftse binnenstad. Dit terwijl her en der in Nederland het coronavirus de kop weer opsteekt. ,,Mensen denken dat corona weg is of toveren het weg uit hun gedachten. Ze willen er niet aan.”

Boze ondernemers in verzet

Ondernemers op het Haagse bedrijventerrein Zichtenburg-Kerketuinen-Dekkershoek (ZKD) maken zich grote zorgen over plannen van de gemeente om daar 69 woningen voor begeleid en beschermd wonen te realiseren. Eerder plaatste het stadsbestuur al arbeidsmigranten en ex-verslaafden op het industrieterrein. ,,Er rijden hier nu dagelijks dealers rond.’’

Doekje voor het bloeden

Veel liefhebbers van klassieke muziek kijken jaarlijks uit naar het Delft Music Chamber Festival. Vanwege de coronacrisis is het zomerse festijn echter een jaar uitgesteld. Als doekje voor het bloeden presenteert het festival dit jaar een podcast, die thuis, in de auto of bij de caravan kan worden beluisterd. De hoofdrol is weggelegd voor artistiek leider Liza Ferschtman.