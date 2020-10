Gemist? Cultheld Lange Toepie schittert als hij twittert en Ron (74) schrijft boek over zijn herseninfarct

Onmisbaar zorgpersoneel zonder testuitslag tóch aan het werk: ‘Wel met extra bescherming’

Zorgpersoneel dat met ziekteverschijnselen toch aan het werk gaat. Ook in de Haagse regio is het inmiddels het geval. Vakbond FNV krijgt er bezorgde telefoontjes over en wil met werkgevers in gesprek.

Cultheld Lange Toepie schittert als hij twittert: ‘Ik zie wat, bedenk iets, gooi het eruit en ik ben het kwijt’

Als spits was hij een opvallende verschijning. Tegenwoordig is Manolito Toepoel uit Den Haag een twitterfenomeen. Hoog tijd voor een bezoek aan de uitgesproken ‘Lange Toepie’.

Ron (74) schrijft boek over zijn herseninfarct: ‘In het ziekenhuis heb ik ontzettend veel gelachen’

Op 6 juni vorig jaar sloeg het noodlot toe voor Ron Nieuwenhuizen (74). De Wateringer werd geveld door een herseninfarct, raakte verlamd aan zijn linkerkant en ging een lange revalidatie tegemoet. Daar schreef hij een boek over dat inmiddels in de schappen ligt. ,,Op zoek naar verbindingen.”

Geboortegolf komt eraan, maar wanneer spreek je van een babyboom?

Den Haag stevent af op een babyboom. Tijdens de lockdown in maart hebben Hagenaars niet bepaald braaf met de handen boven de deken geslapen. Maar wanneer is er sprake van een babyboom en hoe vaak maken we dat mee?

Kappers en sportscholen vrezen volledige lockdown: ‘Maar liever nu dan met kerst, dat zou een ramp zijn’

Het is topdrukte bij kappers en op sportscholen. Nog even snel de schaar erin laten zetten of zoveel mogelijk work-outs doen. Zoetermeerders vrezen een volledige lockdown.

Brand bij voormalige WOW Zone in de Binckhorst

Bij het voormalige pand van WOW Zone in de Binckhorst aan de Poolsterstraat heeft vanmiddag brand gewoed. De brand is inmiddels wel geblust.

Lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij: 738 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zaterdag 31 oktober.

Delftse wereldhit Ma Belle Amie landt na vijftig jaar op een oude witte muur: ‘Eerbetoon dik verdiend’

Bij veel jongeren gaat er geen belletje meer rinkelen. Maar de Delftse groep Tee-Set was vijftig jaar geleden zo beroemd dat tijdens een optreden in Amerika ene Michael Jackson als jongste lid van de Jackson Five bij hen in het voorprogramma stond. Hoogste tijd voor een eerbetoon, vinden ze in Delft. Op groot formaat, drie bij drie meter, moet een tekstfragment uit hun grootste internationale hit Ma Bella Amie op een blinde muur verschijnen.

Auke (36) is met de ambulance altijd als eerste bij iemand in nood: frontsoldaat van de coronacrisis

Auke en zijn collega’s op de ambulance hebben het drukker dan ooit: een nieuwe golf Covid-19-patiënten in combinatie met het gewone leven dat doorgaat vragen extra inzet. Frontsoldaten van de coronacrisis worden ze genoemd. ,,Mensen maken nog steeds hartjes met hun handen als ze ons zien.‘’

Te druk bij Meijendel en De Horsten, gemeente sluit parkeerplaatsen af

Het is op dit moment erg druk bij de recreatiegebieden Meijendel en De Horsten. De gemeente Wassenaar vindt het te druk en heeft daarom besloten de parkeerplaatsen af te sluiten.

