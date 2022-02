Gemist? Dak van ADO waait door storm los en buren Duindorp hebben geen trek in voetbalgeluiden

Coronapandemie is nog niet voorbij of de volgende crisis dendert op ons af

De slopende coronapandemie is nog niet voorbij of de volgende crisis dendert op ons af: waar kunnen we straks terecht als patiënt? Niet meer in ziekenhuizen zoals we die nu kennen. De kleintjes sluiten om niet meer open te gaan. Maar het alternatief is nog niet klaar.

Nieuwe buren van Duindorp hebben geen trek in voetbalgeluiden

Nooit was de voetbalkooi aan de rand van Duindorp afgelopen jaren een probleem. Totdat de kersverse bewoners van de luxe appartementen aan de overkant begonnen te klagen. Ze stapten naar de rechter en nu dreigt de kooi niet terug te keren op zijn oude plek. ,,Het overvolle strand in de zomer geeft pas overlast.”

Dak ADO-stadion waait los door storm Eunice

Het Cars Jeans stadion van ADO Den Haag is vrijdagmiddag door harde windstoten zwaar beschadigd geraakt. De beplating van het stadion, dat langs het knooppunt van de A12 en A4 ligt, laat op meerdere plekken los. Grote delen beplating waaien over straat wat zorgt voor een gevaarlijke situatie. ,,Blijf uit de buurt”, luidt het advies van Veiligheidsregio Haaglanden.

Zeehondjes rusten op strand door storm: ‘Laat ze alsjeblieft met rust’

Door de stevige stormen die over het land razen, rusten veel zeehonden en andere dieren uit op de Scheveningse kusten. De Dierenambulance Den Haag voorziet drukte en roept mensen op afstand te houden. Zo beet een hond tijdens storm Corrie nog een zeehond dood. ,,Het is gevaarlijk.”

Veiliger, groter en een motor meer: KNRM Scheveningen krijgt nieuwe reddingsboot

KNRM Scheveningen krijgt volgend jaar een vervanger voor hun huidige reddingsboot de Beluga. Het vaartuig is groter en veiliger dan het vaartuig dat bij het surfdrama in mei 2020 werd gebruikt. Met een inzamelingsactie werd maar liefst ruim 250.000 euro opgehaald. De boot wordt vernoemd naar oud-schipper Jaap Pronk, die vorig jaar overleed.

Scheidsrechter zaterdag met ‘bodycam’ het veld op

Scheidsrechter Marcel van Ekelenburg uit Naaldwijk heeft zaterdagmiddag op sportpark Polanen een camera op de borst als hij het duel tussen SC Monster en Duindorp sv in de derde klasse B arbitreert. Dat het tegen de regels van de KNVB in is, deert de spelleider niet. ,,Ik doe alleen nog maar wat ik leuk vind.”

In dit huis vol ‘buitengewoon mooie bewoners’ wordt extreem veel gevierd

Een gezin vormen met verstandelijk gehandicapten. Eveline en Folkmar Sijtsma deden het zes jaar lang in het Thomashuis Delft. ,,We lachen, huilen en maken mot met elkaar.”

Marathonschaatser Rosalie Huisman stopt er nu echt mee: ‘Maar eerst nog een keer naar de Poolcirkel’

In 2015 zette Rosalie Huisman een punt achter haar topsportbestaan als shorttrackster, waarna ze voor het marathonschaatsen koos. Na dit seizoen bergt de dertigjarige Zoetermeerse haar schaatsen definitief op. ,,Ik wil mijn agenda niet meer door het marathonschaatsen, dit seizoen op het hoogste landelijke niveau, laten bepalen.”

Koningin Maxima op bezoek bij wereldwijde algenbestrijder

Het gebeurt niet vaak dat koningin Máxima een bezoek aan Zoetermeer brengt. Gisteren kon de stad haar na jaren weer eens begroeten. De koningin bezocht een bedrijf: de wereldwijde algenbestrijder LG Sonic, gevestigd in Zoetermeer.

Vrouw (22) steekt op klaarlichte dag haar partner neer

Bij een incident in een woning aan het Regulierenpad in Honselersdijk is donderdagmiddag een 27-jarige arbeidsmigrant uit Polen om het leven gekomen. De man werd het slachtoffer van een ruzie in de relationele sfeer, melden bekenden van het stel en bevestigt ook de politie een dag later.

