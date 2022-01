Gemist? De wereldreis van Peter Kok en ouders van overleden ADO-fan Dani (21) halen herinneringen op

Nout (11) moet middelbare school kiezen zonder dat hij er ooit is geweest

Nout den Bruinen (11) is een van de duizenden kinderen die moeten beslissen naar welke middelbare school ze straks gaan zónder daar in schooltijd te kunnen rondkijken, als gevolg van de coronamaatregelen. Lastig bij zo’n belangrijke keus die gaat over wie je bent en wordt.

De wonderbaarlijke wereldreis van Peter Kok: ‘Tot nu toe heb ik een geweldig leven gehad’

Hij presenteerde Top Pop in Chili, was artiestenmanager in Los Angeles, bakte appeltaarten in Madrid... Peter Kok is de naam, bij oudere popliefhebbers ooit bekend geworden als de ene helft van het Haagse muzikale duo Greenfield & Cook. Wij gingen bij hem langs voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?

Jan (83) durft de trap niet meer af: ‘Bel elke dag de gemeente voor een oplossing’

Van ouderen in Nederland wordt tegenwoordig verwacht dat ze steeds langer thuis blijven wonen. Maar hoe ouder ze worden, hoe moeilijker dat (fysiek) wordt. Mensen die niet meer in staat zijn om de trap op te lopen, kunnen een traplift krijgen van de gemeente. Maar dat blijkt in de praktijk nog een hele klus, ervoeren Jan Bosman en zijn vrouw Bep.

Kan horeca ondanks maatregelen gewoon weer open dankzij luchtreinigers?

De deuren van eetcafé De Guyter in Pijnacker zijn dicht. En dat zijn ze al veel te lang volgens eigenaar Marco Filippo. Om te zorgen dat zijn zaak gewoon weer open kan ondanks de coronamaatregelen wordt nu de gehele regelgeving uitgeplozen. Zit er een maas in de wet en kan Filippo een ontheffing krijgen?

Ouders van overleden Dani (21) halen herinneringen op: ‘Alles draaide om ADO en voetbalshirts’

Qua emotionele lading had de wedstrijd tussen Roda JC en ADO Den Haag afgelopen vrijdag niks weg van de heenwedstrijd in september. Die bezorgt de tv-kijker die er aan terugdenkt en zeker iedereen die destijds in het Cars Jeans Stadion was nog steeds een brok in de keel. Het zou de laatste avond blijken van de Haagse ‘superfan’ Dani Ebben (21), die ongeneeslijk ziek was en in het stadion in het zonnetje werd gezet. De volgende ochtend overleed hij. Met ouders Dave en Carolien halen we herinneringen op.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Dani Ebben, zonder strijd geen overwinning. Vader en moeder Dave en Carolien. (Den Haag 14-01-22) Foto:Frank Jansen © Frank Jansen

Zusje van Kim en Isa had kanker: ‘We waren niet alleen haar, maar ook onze ouders kwijt’

Het zusje van Kim en Isa Schrik kreeg kanker. Ze waren niet alleen haar, maar ook hun ouders tijdelijk ‘kwijt’. Hun zusje lag veel in het ziekenhuis en hun ouders waren vaak met haar bezig. En hoe logisch dat ook is, het is voor broers en zussen van patiëntjes best lastig dat zij een tijd op de tweede plaats staan. ,,Als je ouders al thuis zijn, dan zijn ze met hun hoofd nog daar. Dat is weleens moeilijk.”

Familie Van Aardenne, De Bruijn en Van der Gaag: ‘Onze bloedband is ijzersterk’

Ze delen een liefde voor verre reizen, kunst, kleding en cultuur. Bovendien is de familieband hecht. „We bellen elkaar iedere dag. Zeker een uur!” In ‘Zo zijn wij’ vertellen ze ons hun verhaal.

Ernst vond in kraakpand negatieven van portretten, maar wie zijn de mensen (en de hond) die er op staan?

In 1989 kraakt documentairefotograaf Ernst Lalleman met vrienden een leegstand pand in Den Haag. De vriendengroep vindt in een oud kastje zes doosjes met negatieven. Dankzij de huidige digitale middelen kon hij ze recent pas goed bekijken. Het bleken 234 portretten, maar van wie? De fotograaf is op zoek naar deze onbekende mensen. ,,Ik realiseerde me dat ik iets in handen had wat heel belangrijk is.”

Technische Dienst

De energietransitie, er is geen ontkomen aan. Om aan de grote vraag te kunnen voldoen, is net zoveel aanbod nodig. De Haagse startup greenatlas.earth wil als een soort groene cupido de juiste partijen samenbrengen.

Nog langer zonder onze meesterwerken is bijna niet te doen

Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant, schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: Je weet pas wat je mist als het er niet meer is. Dat geldt zeker voor alles dat we vanwege de lockdown niet konden zien, of meemaken. Nu pas wordt duidelijk dat we niet zonder lekker eten of cultuur kunnen.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.