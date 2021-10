Gemist? Delft ‘zat fout’ met stiekem volgen van moslims en wat doet die dode hond in Fotomuseum?

‘Delft zat fout met stiekem volgen van moslims’

Dat Delft moslims in het geheim heeft laten volgen in de moskee, was fout. Dat geeft demissionair-minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) toe in een brief aan de Tweede Kamer.

Met deze subsidies kun je honderden euro’s besparen

Met de torenhoge gasrekening in het vooruitzicht is besparen op je energiekosten geen overbodige luxe. Geen zin in een grote investering? Er zijn nogal wat gemeentelijke subsidies waarvan inwoners het bestaan helemaal niet weten.

Wat doet die opgezette hond in het Fotomuseum?

Er ligt een dode hond in Fotomuseum Den Haag. Niet zomaar een aangereden dier dat langs de kant van de weg is gevonden, maar exact de imposante spierbundel die ook is terug te vinden in een van de werken van fotograaf Roger Ballen.

Tim Abbenhuis baalt van vergane glorie Die Haghe

De hoogtijdagen van korfbalvereniging Die Haghe dateren alweer van een tijd geleden. Van de periode 2000-2003 om precies te zijn. Tweemaal kampioen in de zaal, tweemaal kampioen op het veld én tweemaal winnaar van de Europa Cup. Volgens Tim Abbenhuis, oud-speler en nu coach van de ‘Kanaries’, is een herhaling hiervan uitgesloten. ,,Vroeger komt nooit meer terug.”

Van weilanden naar woonwijken

Het is even zoeken als je een nieuwe foto wil maken op de plek van een historische foto. Zoetermeerder Ad Jansen merkte dat dat in zijn stad niet makkelijk is. Hele stukken land verdwenen onder nieuwe wijken. Waar stond de fotograaf dan precies in 19-zoveel?

Daders gestraft, maar schade aan vernielde graven nog steeds groot

Een kleine vier maanden na de harteloze vernieling van zo’n 150 graven op begraafplaats Beukenhage in ‘s-Gravenzande is de schade nog steeds groot. Zowel fysiek als emotioneel. Dat de daders hun straf gekregen hebben, is slechts een schamele pleister op de nog immer gapende wond.

‘Westland heeft geen locaties om acuut vluchtelingen op te vangen’

Er zijn in Westland geen geschikte locaties om acuut vluchtelingen op te vangen die niet in het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel terechtkunnen.

Al een half miljoen aan schulden van gedupeerden kwijtgescholden

De wet gaat pas volgend jaar in, maar zolang wilde de gemeente niet wachten. Inmiddels is al een half miljoen aan schulden kwijtgescholden van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Een bedrag dat nog kan groeien.

Robert Lekkerkerk in mineur, komst RADIUS op losse schroeven

En zijn jaar begon nog wel zo feestelijk: met de gewenste vergunning vrijwel binnen zou zijn stoute jongensdroom eindelijk werkelijkheid worden. Maar nu loopt Niekolaas Lekkerkerk, zoon van Robert Lekkerkerk - één van de grootste vastgoedondernemers in Delft - met zijn ziel onder zijn arm. De komst van zijn ondergrondse ecologische kunsthal RADIUS in het Kalverbos stuit op onverwachts verzet. ,,Opeens kon het allemaal niet meer.”

Aron S. (35) vermoordde Emmy (31) twee dagen nadat ze het uit had gemaakt: ‘Gruwelijk’

Een Leidschendamse (31) dacht op 31 juli dat ze open zou doen voor een postbezorger, maar de Dood stond voor haar deur. In de persoon van haar ex-vriend Aron S. (35) die volgens de rechtbank helemaal uit Amsterdam kwam gefietst met het vooropgezette plan om haar om te brengen. En dat laatste lukte hem.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.