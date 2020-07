Gemist? Delftse club per direct dicht en zes jaar cel voor moeder Raquel

Jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van donderdag 23 juli.

Malieveld ligt erbij als een (ga)zonnetje

Nu er geen kermis, Tong Tong Fair en Bevrijdingsfestival zijn geweest, ligt het Malieveld erbij als een zonnetje. Picknickers, bootcampers en repeterende zangkoren hebben de plek ontdekt.

Zes jaar cel voor moeder Raquel

De Haagse moeder die vorig jaar in huis haar 10-jarige zoontje met een mes aanviel, is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Het is nog altijd een raadsel wat de 48-jarige vrouw dreef.

Sportclubs hebben duizenden euro’s steungeld binnen

Veel voetbalclubs en hockeyverenigingen hebben duizenden euro’s steun gekregen als compensatie voor gemiste inkomsten door uitgestorven sportcomplexen tijdens de lockdown-weken. Met het uitgeven daarvan zijn ze nog even heel voorzichtig.

Gillen in kermisattracties kan weer

Het was lange tijd spannend of het ervan zou komen, maar gisteren is dan toch de kermis van Wateringen begonnen. Met een ongemakkelijk gevoel staan Esther Malestein en Marion van den Berg te kijken naar een almaar ronddraaiende octopus. ,,Terwijl ik hier sta, denk ik: ‘wat doe ik hier eigenlijk?’”

Kamer zoeken wordt makkelijker, behalve in Delft

Door de coronacrisis komen studenten makkelijker aan een kamer. Die trend is duidelijk zichtbaar in Amsterdam en Rotterdam. Maar wie in Delft gaat studeren heeft pech: daar zijn de wachtlijsten onverminderd lang.

Extra coronamaatregelen niet nodig in Zoetermeer

Welke extra maatregelen neemt Zoetermeer om een nieuwe opmars van het coronavirus te voorkomen? Vooralsnog geen. ,,Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, zodat we niet weer vrijheid terug hoeven te nemen.”

Delftse nachtclub per direct dicht

De Delftse Club SOW moet met onmiddellijke ingang de deuren sluiten. Dat heeft burgemeester Marja van Bijsterveldt besloten. Aanleiding is het herhaaldelijk overtreden van de landelijke coronaregels.