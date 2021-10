Gemist? Delftse Hyperloop krijgt 15 miljoen van Brussel en politie weekt klimaatactivisten los met cola

Column De nieuwe schandlei­ding voor Haagse ambtenaren is niet verplicht, en da's mooi want ik heb er schijt aan

14 oktober Het was voor mij niet eerder mogelijk aan het onderwerp van vandaag aandacht te besteden. Ik was té woedend. Dat ben ik nooit. Hooguit mild geërgerd. Gelukkig was daar Giel Beelen met zijn shambala, een middeltje om je innerlijke guru te vinden. Natuurlijke anti-depressiva. Drie druppels per dag is de dosering. Nadat ik een sixpack van die flesjes had leeg gelurkt was ik kalm genoeg om dit stukje te schrijven.