Gemist? Delftse studenten gebruiken sinds corona meer drugs en Dj Erik de Zwart wordt trambestuurder

Voorburgse Afke start crowdfunding om Zwitserland op het EK korfbal te krijgen

Het laatste wat je in Zwitserland, het land van bergen, sneeuw en gezonde lucht, zou verwachten is korfbal. En tot voor kort was die sport in het Alpenland ook totaal onbekend. Daar komt nu langzaam verandering in. Met een voortrekkersrol voor de Voorburgse Afke Schouten nemen de Zwitsers in oktober, in Polen, voor het eerst deel aan het EK voor B-landen. Tenminste als het benodigde geld er is.