Gemist? Den Haag in ban van autobranden en man rijdt lurkend aan lachgasballon door stad

Den Haag in de ban van autobranden

Veel Haagse autobezitters houden hun hart vast nu afgelopen dagen het aantal autobranden in de stad is gaan pieken. Onder andere Moerwijk werd getroffen door vandalen en vuurwerkhooligans die auto’s verwoestten.

Den Haag koploper inleveren vuurwerk op één dag met 207 kilo

Met 207 kilo ingeleverde cobra’s, gillende keukenmeiden en ander vuurwerk op één dag is Den Haag koploper vuurwerk inleveren van de vier grote steden. Ook dinsdag kan nog tot 17 uur vuurwerk worden ingeleverd bij het ADO stadion en in Kijkduin zonder boete of strafblad.

Ambulance met zwaailicht en sirene kan niet door, pollers weigeren dienst

De talloze storingen in Haagse pollers treffen ook ambulance en brandweer. Een bewoner filmde zondagavond hoe een ambulance met zwaailicht en sirene in het Haagse centrum tevergeefs voor een poller wacht en uiteindelijk besluit om te draaien.

Zoetermeerders starten crowdfunding voor straatmuzikant

De gebeden van straatmuzikant Stelian Läcätus zijn verhoord. Zoetermeerders zijn een crowdfunding gestart om geld in te zamelen voor de accordeonist van de Nelson Mandelabrug.

Nieuw huis voor jongeren met beperking in Monster

Er komt een nieuw huis voor jongvolwassenen met een beperking in Westland. Het Meander Huis is een ouderinitiatief in Monster en opent waarschijnlijk volgend jaar. Er is plek voor acht bewoners. ,,We willen dat ze deel uitmaken van de lokale gemeenschap.”

Tips voor in de vakantie

Het is back to basics deze kerstvakantie. Stel: je bent dat vier-op-een-rij aan de keukentafel helemaal zat, wat is er in de kerstvakantie dan nog wél te doen? Meer dan je denkt! Zes tips voor de tweede week.

Man rijdt lurkend aan lachgasballon door Den Haag, enkele minuten nadat hij rijbewijs kwijtraakte

Een automobilist heeft gisteravond in Den Haag tot drie keer toe bijna een ongeluk veroorzaakt tijdens het rijden onder invloed van lachgas. Niet lang nadat zijn rijbewijs werd afgepakt, werd hij alweer lurkend aan een ballon gezien achter het stuur.

Inbreker gaat er met buit vandoor na inbraak bij juwelier aan de Frederik Hendriklaan

Er is vannacht ingebroken in een juwelierszaak aan de Haagse Frederik Hendriklaan. De inbreker(s) zijn er met een nog onbekende buit vandoor gegaan. De inbraak op de hoek van de Van Beuningenstraat werd rond 03.45 uur bij de politie gemeld.

