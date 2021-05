Gemist? Den Haag is parkeerellende helemaal zat en waarom komt er nu pas een rookverbod bij sportclubs?

Den Haag is parkeerellende helemaal zat

Inwoners van gebieden in Den Haag waar de parkeerdruk hoog is, krijgen vanaf volgend jaar niet zomaar een tweede of derde parkeervergunning. Bij de invoering van betaald parkeren hoeft ook niet meer de hele wijk akkoord te gaan, maar is voldoende draagvlak in de straten waar overlast is voortaan voldoende. Ook zullen er meer garages komen voor bewoners.

Westlanders mogen wel wat minder nuchter

Westlanders zijn nuchter. ‘Hun dingetjes’ lossen ze het liefst zelf op, ziet Fabienne Kwakkenbos. Met ‘Bomen in het Prinsenbos’ hoopt de Naaldwijkse daar verandering in te brengen.

Verdriet na brand Wouwermanstraat gaat diep

Het huizenblok in de Wouwermanstraat is na de verwoestende brand netjes dichtgetimmerd. De ontreddering van de bewoners houdt het niet tegen. Maar de plek waar veel te veel mensen op elkaar woonden toont zo wel z’n ware gezicht: een schandvlek voor de stad. Lees alle verhalen over de brand in ons dossier.

‘Delft moet zo snel mogelijk weer gaan leven’

De Delftse politiek wil horecaondernemers helpen de binnenstad van Delft snel van de coronastilte te verlossen. Soepeler omgaan met het vergunnen van evenementen en kwijtschelden van (reclame-)belasting zijn onderdeel van het initiatiefvoorstel Delft Nieuwe Energie.

Werken die ‘Pleinen der Verwarring’ eigenlijk wel?

Fietsers en voetgangers bewegen zich door elkaar in de Grote Marktstraat. Sinds deze week weet Den Haag dat dat mag. Een kwestie van naar elkaar omkijken. Of van het recht van de sterkste. Werken dergelijke verkeerssituaties eigenlijk wel?

Den Haag krijgt ‘daklozendorpjes’: ‘Schrijnend’

Zeventig prefab-huisjes verrijzen er straks op een Haags veldje in de wijk Leidschenveen. Kleine wit-zwarte huisje worden het, vooral voor Hagenaars die nu in de lokale dak- en thuislozenopvang zitten. Een ‘daklozendorpje’: is dat wel wat we willen? Misschien niet, maar woningnood breekt wetten. ,,Het is schrijnend. Dit soort tijdelijke huisvestingsoplossingen zie je normaal gesproken alleen na rampen’’, zegt Peter Bos van de Haagse Stadspartij. ,,Maar het woningtekort in de stad is zo groot, dat het wel moet. Het kan niet anders.’’

Hoe komt Zoetermeer er weer bovenop na de coronacrisis?

Hoe krijgen we de stad er weer bovenop na de coronacrisis? Daarvoor stelt het stadsbestuur nu een herstelplan op. De vraag is hoeveel geld daar voor is, want de gemeentebegroting voor 2022 ziet er niet florissant uit. Bezuinigingen zijn voorlopig niet aan de orde.

Hoe kan het dat er nu pas een rookverbod op sportclubs komt?

Op veel plekken was roken al langer verboden, maar per juli is het straks ook niet meer toegestaan op Haagse sportclubs. Waarom duurde het uitgerekend daar zo lang en waar is er nog werk aan de winkel?

Feestweek als vanouds deze zomer?

Wie kan rekenen, moet niet rekenen op een Westlandse zomer met feestweken als vanouds. Dat zeggen de gemeente en lokale organisatoren. Zelfs als er versoepelingen komen, is de termijn waarop je een vergunning kan aanvragen kort dag en de mogelijkheden voor een coronaproof evenement zijn schaars.

70 voetbalvelden vol zonnepanelen

Zeventig voetbalvelden vol zonnepanelen. Dat is mogelijk het toekomstbeeld in Pijnacker-Nootdorp, staat in de energietransitieplannen die nu op tafel liggen. De raad beslist komende week of het ambitieuze klimaatplan de komende jaren wordt uitgevoerd.

Sheela en George verkopen bovenhuis vol eclectische herinneringen

Sheela en George Demel verkopen hun drielaags bovenhuis in de Danckertsstraat in Den Haag. Het plan was om iets langer in Nederland te blijven, maar ze keren toch eerder dan verwacht terug naar Singapore. Wij gingen bij hen langs voor de rubriek Binnen&Buiten.

78-jarige vrouw raakt al haar spaargeld kwijt aan ‘bankmedewerker’

Een 78-jarige vrouw uit Zoetermeer is gisteren al haar spaargeld kwijtgeraakt. De oudere dame werd gebeld door iemand die zich voorstelde als een medewerker van de Rabobank, maar dit bleek een gewiekste oplichter te zijn.

