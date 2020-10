Gemist? Den Haag is van grote steden het ‘gezondst’ en wie was de dode moeder in de anonieme flat?

Wie de dode moeder was?

Een vrouw gedood. Haar echtgenoot vast. Wilde ze misschien scheiden en kon hij het niet accepteren? Heeft isolatie door corona ermee te maken? In de anonieme flat waar het echtpaar met kind woonde kon hij in elk geval zijn gang gaan.

Politie heeft Duindorpers in vizier

De politie heeft zo’n vijftig Duindorpers in het vizier na de rellen in de wijk. Het gaat om jonge bewoners die tijdens de ongeregeldheden van de afgelopen week met de politie in aanraking zijn gekomen.

Jonge kitefoiler Sam

Hij wordt onrustig als hij vanuit de schoolbanken ziet dat het windkracht 5 waait. Dan wil kitefoiler Sam Aben het liefst op het water zijn om zijn olympische droom waar te maken. Hij geeft het toe. Sam Aben, een 17-jarige leerling uit vwo 6 van het Haagsch Montessori Lyceum, heeft weleens van school gespijbeld. ,,Als het windkracht 5 is, word ik on­rustig.”

‘Malafide uitzendbureaus harder aanpakken’

Een hardere aanpak van uitzendbureaus die de regels niet naleven moet zorgen voor betere woonomstandigheden voor arbeidsmigranten. Daarvoor pleit Tweede Kamerlid voor het CDA Hilde Palland. Tevens heeft ze Kamervragen gesteld aan ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de huisvesting van seizoenwerkers in Westland.

‘Het is een kweekvijver voor talent’

Regiocampussen zijn zeer in trek. Gemeenten investeren flink in deze locaties, waar bedrijven en studenten op één plek samenwerken aan innovaties op het gebied van onder meer it, cybersecurity, energietransitie en het voeden en vergroenen van steden.

Den Haag is van grote steden het ‘gezondst’

Van de grote steden in Nederland heeft Den Haag jaarlijks de minste gezondheidsschade door luchtverontreiniging: 500 miljoen euro. Daarmee scoort de hofstad ook beter dan veel andere grote steden in Europa.

Dit is waarom je operatie niet doorgaat

Honderden patiënten in Den Haag en omliggende gemeenten krijgen te horen dat hun operatie of behandeling niet doorgaat, omdat er zoveel coronapatiënten zijn. AD Haagsche Courant zet op een rijtje waarom uw knieoperatie, uw baarmoederverwijdering of uw kaakprobleem moet wachten.

‘Soms ben ik wanhoop nabij’

Het klinkt zo redelijk: om de ziekenhuizen in deze ongeremde coronatijden te ontzien, worden niet-noodzakelijke operaties afgeblazen. Maar voor de patiënten in kwestie gaat er achter alle uitstel soms een wereld van ellende schuil. Vijf van hen laten we hier aan het woord: patiënten in Den Haag en net daarbuiten die, als zoveel anderen, reageerden op onze oproep op de website van AD Haagsche Courant om te vertellen over welke zorg u mist. ,,Ik wacht al zo lang. Soms ben ik wanhopig.”

