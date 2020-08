Gemist? Den Haag moet stoppen met lokken van toeristen en agent gewond bij demonstratie

Agent gewond na uit de hand gelopen demonstratie

Oproep: stop met lokken toeristen

Den Haag moet voorlopig stoppen met haar campagne om meer toeristen naar de stad te lokken. In deze tijden van corona is dat ongewenst, meent een deel van de Haagse gemeenteraad. Bovendien kan badplaats Scheveningen de grote drukte bij extreem warm weer niet aan, zo stellen de partijen.

Polen, Schotland en het Westland, Una kent het allemaal

Wat doet een Poolse kat met een Schotse eigenaar in het Westland? Toen Faye van Helden uit ‘s-Gravenzande de verdwaalde poes ving in Naaldwijk, volgde een bizarre zoektocht .

Scholen bereiden zich voor

Op 1,5 meter van de docent blijven, spatschermen, goed ventileren en afstand houden in kantines en schoolgangen: het mbo en voortgezet onderwijs in Delft bereiden zich voor op aanvullende coronamaatregelen als het nieuwe schooljaar begin september weer start.

Nieuwe grasmat ADO

Bewoners luiden noodklok

Niet alleen in een speeltuin in Buytenwegh, maar ook in andere wijken in Zoetermeer worden inwoners gek van de geluidoverlast. In de speeltuin bij de Vrouwenhuiswaard in Meerzicht wordt zelfs drugs gedeald, volgens buurtbewoners.