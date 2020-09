Gemist? Den Haag rekent af met Zwarte Piet en Delft zet mystery guests in om maatregelen te handhaven

Den Haag rekent af met zwarte Piet

De kogel is door de kerk. Den Haag wil af van Zwarte Piet. Evenementen die vasthouden aan het traditionele beeld van de knecht van Sinterklaas hoeven niet meer te rekenen op subsidie. Mikal Tseggai is enorm tevreden: ,,Dat mijn halfzusje van twee jaar onbekommerd Sinterklaas kan vieren maakt me diep gelukkig.”

Iconisch Indisch restaurant Garoeda failliet

Het iconische restaurant Garoeda aan de Kneuterdijk is failliet. Eigenaar Peter ’t Mannetje zocht al sinds 2018 naar iemand die het drie verdiepingen tellende restaurant van krakend djatihout wilde overnemen, maar dat is niet gelukt.

Terrassen mogen in winter blijven staan

Horecagelegenheden in Den Haag mogen hun tijdelijk grotere terrassen tot 1 mei volgend jaar laten staan. Dat heeft de gemeente vanmorgen bekend gemaakt. Overkappingen worden ook toegestaan. Zo krijgen horeca-ondernemers in de herfst- en wintermaanden extra ruimte om de capaciteit die ze als gevolg van de coronamaatregelen binnen kwijtraken, buiten te exploiteren.

Mondkapjesadvies

Westlandse winkeliers nemen het ‘mondkapjesadvies’ van de overheid maar mondjesmaat over. Net als elders roepen de meeste ondernemers om een verplichting.

Maximaal 30 man per zaal

Bij theaters en concertzalen heerst grote onzekerheid of zij onder de verscherpte coronamaatregelen nog wel door kunnen blijven gaan met hun programma’s. In Amsterdam heeft de burgemeester deze instellingen geschaard onder de ruimten waar per zaal maximaal 30 bezoekers tegelijk naar binnen mogen. In Den Haag geldt de restrictie vooralsnog niet, maar of dat zo blijft is de vraag.

Koninklijk Conservatorium maakt plaats voor hoofdkantoor ANWB

Het Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan wordt afgebroken om plaats te maken voor een gloednieuw gebouw. Het hoofdkantoor van de ANWB verhuist van Benoordenhout naar de plek van het muziekgebouw, waar in 2024 een nieuw te bouwen hoofdkantoor moet worden opgeleverd.

Undercover

De gemeente Delft zet mystery guests in om de coronamaatregelen in de horeca in de gaten te houden. Dit weekend gingen undercoverhandhavers voor het eerst langs bij negen zaken. Tot onvrede van de lokale kroegeigenaren. ,,Dit zorgt alleen maar voor wantrouwen, terwijl we het in de horeca juist zo goed aanpakken.”

Blog

Om het coronavirus weer onder controle te krijgen, kondigde premier Rutte maandagavond extra maatregelen aan. Zo moet de horeca om 22.00 uur dicht, krijgen ouderen en zwakkeren een apart uurtje om boodschappen te halen en mogen winkeliers in regio Haaglanden mondkapjes verplichten in hun zaak. Lees alles terug via ons blog.

Interview

Zes maanden en één dag waren voor afzwaaiend burgemeester Jan Pieter Lokker genoeg om van Zoetermeer te gaan houden. De stad kreeg er een ambassadeur bij.

