Gemist? Den Haag schrapt lhbti-afkorting en verdachten aanval KOZP niet vervolgd

Den Haag schrapt de afkorting lhbti De gemeente Den Haag schrapt de afkorting lhbti om de seksuele diversiteit in de stad te beschrijven. Queer is de nieuwe aanduiding voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en anderen die niet binnen de algemene gendernormen vallen.

Inburgeren in Den Haag wordt anders Den Haag komt binnenkort met een nieuw inburgeringsbeleid. Vanaf volgend jaar maakt dwang plaats voor maatwerk. Mensen worden zo extra gemotiveerd om de taal te leren en mee te doen. Vijf vragen over de nieuwe aanpak.

Horeca neemt Stadshart over

Nóg een patatkraam of pizzeria? Zoetermeerders maken zich zorgen om het shoppen in ‘hun’ Stadshart. Blijven er nog winkels over of neemt de horeca het stadscentrum over?