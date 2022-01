Gemist? Den Haag telt meer halsbandparkieten en automobilisten redden onwel geworden man uit auto

Van Duijvenbode deed het rustig aan na WK

Dirk van Duijvenbode (29) komt vrijdag voor het eerst sinds het WK darts weer in actie. In de eerste ronde van The Masters wacht een krachtmeting Simon Whitlock. De Westlandse darter begint vol goede moed aan het nieuwe jaar, maar is de pijnlijke uitschakeling tegen Gerwyn Price op het voorbije WK nog niet vergeten.

Lizzy kijkt trots naar zichzelf in Down the Road

Al drie weken lang schittert de Delftse Lizzy Oomens (25) op dinsdagavond bij SBS6 in het eerste Nederlandse seizoen van Down the Road. Met zes andere levenslustige jongeren die het downsyndroom hebben, maakt zij een avontuurlijke roadtrip door Nederland. Onder leiding van presentator Gordon. Samenwerken, grenzen verleggen en angsten overwinnen. ,,Ik heb zelfvertrouwen opgebouwd.”

Man wurgde hond

Dronken van desinfecteermiddel wurgde hij het geliefde hondje van zijn moeder. V. de B. (30) wilde het teefje niet doden, maar legde toch zijn blote handen om de nek van Dama.

Daklozen Schildershoek straks weer alleen welkom tijdens échte koude nachten

Ondernemers en omwonenden rond de Schildershoek zagen hun angst bewaarheid toen de daklozenopvang niet alleen tijdens koude nachten, maar elke avond openging. Met het versoepelen van de coronaregels, wordt dat weer teruggedraaid.

Den Haag telt meer halsbandparkieten dan huismussen

Komend weekend pakken vogelliefhebbers hun pen, papier en verrekijker weer uit de kast. Om vervolgens een half uur lang naar buiten te kijken, de vogelsoorten in hun tuin of op hun balkon tellend. Allemaal voor de Nationale Tuinvogeltelling. De uitkomst van vorig jaar was duidelijk: de huismus gedijt niet goed in Den Haag. Maar de tropische halsbandparkiet daarentegen wél.

Iemand nog een zolderkamer over?

Op de bank bij vrienden, in een vakantiewoning, hotelkamer of zelfs in de auto. Mensen die hun huis uit moeten maar niet op tijd een andere woning vinden, belandden in een grijs gebied. Door de op hol geslagen woningmarkt kom je, na bijvoorbeeld een scheiding, niet zomaar aan een andere woning. Het gevolg: een enorme groei van ‘economisch daklozen’.

Schipluiden schrikt van ‘eerste schietpartij ooit’

Schipluidenaren kunnen het bijna niet geloven: dat er woensdagavond uitgerekend in hun rustige dorpje een schietpartij is geweest. Nog nooit eerder in de geschiedenis van Schipluiden werden er schoten gelost. ,,Hoe lang duurt het nog voordat de misdaad uit de omgeving ook hier z’n weg vindt?”, vraagt Aad van Winden van het buurtpreventieteam zich af.

Automobilisten redden onwel geworden man uit auto op de snelweg

Drie weggebruikers hebben vanochtend een bestuurder van een auto gered toen hij onwel werd op de A4 bij Den Hoorn. Ze twijfelden geen moment en sloegen een raam open en haalden hem uit de auto.

Dader van beruchte Parkmoord niet betrokken bij verdwijning Jaïr uit Monster

De dader van de beruchte Schiedammer Parkmoord in 2000 kan op geen enkele wijze in verband worden gebracht met de mysterieuze verdwijning van het 7-jarige jongetje Jaïr Soares in 1995 in Monster. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag laten weten. Na een tip deed een Cold Case Team uitgebreid onderzoek, maar de destijds 16-jarige Wik H. heeft een sluitend alibi.

Stadion van ADO Den Haag krijgt nieuwe naam

Cars Jeans is na dit seizoen niet meer de hoofdsponsor van ADO Den Haag. Het kledingmerk staat sinds vijf jaar op de shirts van de Haagse club én is naamgever van het stadion in het Forepark. Maar daar komt nu een einde aan, zo bevestigt de club vrijdagmiddag.

Miljoenentunnel in Den Haag eindelijk ontdekt door automobilist

Er was een grote afsluiting van een deel van de A12 voor nodig, maar het verkeer van en naar Den Haag kiest eindelijk wat vaker voor de Rotterdamsebaan. De nieuwe verbinding, die honderden miljoenen kostte, werd tot voor kort nauwelijks gebruikt. De weg lijkt nu dan toch te zijn ontdekt door automobilisten.

Geen Westlandse bloemen meer met Pasen voor de paus

De beroemde pauselijke woorden ‘Bedankt voor de bloemen’ zullen vanaf dit jaar niet meer klinken. Voor de traditionele bloemenpracht rond Pasen op het Sint-Pietersplein zijn geen sponsoren meer te vinden.