Gemist? Den Haag trekt alles uit de kast om scholieren met leerachterstand te helpen en persoon gewond bij steekincident

jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van vrijdag 30 oktober.

Actieplan van miljoenen euro's

Haagse leerlingen die huiswerk maken in een museum, met een laptop die ze van de gemeente krijgen. Den Haag trekt alles uit de kast om scholieren met een leerachterstand bij te spijkeren.

Steekincident Delft

Bij een steekincident in Delft is vanavond een persoon zwaargewond geraakt. Het incident vond plaats op de Krakeelpolderweg.

Emile Roemer houdt het niet droog

,,Slechte huisvesting, te lange dagen werken en een sterke afhankelijkheid van de werkgever.” Het is Emile Roemer, voorzitter van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, het laatste halfjaar wel duidelijk geworden. Zó kan het niet langer in Nederland.

Donker en koud

De meeste werkende Hagenaars vinden het helemaal niet erg dat ze door corona thuis aan de arbeid moeten. Maar jongeren voelen zich regelmatig in hun vrijheid beknot, en de omgang op straat met de autoriteiten verhardt. Dat baart het Haagse stadsbestuur zorgen. ,,Ook nu het donkerder en kouder wordt, moeten we in contact blijven met elkaar”, zegt burgemeester Jan van Zanen.

In Westland opent wéér een fastfoodrestaurant

Vier fastfoodrestaurants in de grootste tuinbouwgemeente van Nederland. Dat is een wel héél ironische tegenstelling, vindt CDA-raadslid Pieter Immerzeel. ,,Dat doet mij pijn.”

Ver van huis

Thuis in Den Haag blijven terwijl hun man en vader op de ic aan de beademing ligt in Zwolle? Geen denken aan. Florbela Caseirito Baltazar Santos en haar twee zoons zijn en blijven in Zwolle zo lang Adelino (57) voor zijn leven vecht. Dankzij een Zwols gezin konden ze van het hotel naar een appartementje verkassen. ,,Iedereen is zo lief voor ons hier.’'

Time out nodig?

Corona staat in de ‘strijd’ met de Delftse horeca- en hotelbranche met 3-0 voor. Toeristen zijn er niet en een biertje drinken aan de bar zit er voorlopig ook niet in. Maar stoppen? Dat nooit, zegt Chantal Kouwenhoven van Hotel Johannes Vermeer.

Huis kopen in Zoetermeer? Dat moet gewoon kunnen!

Iedere Zoetermeer moet ‘gewoon’ een koopwoning kunnen vinden in zijn eigen stad. Dat is de mening van makelaars uit de stad. Ondanks dat de huizenprijzen blijven stijgen en er minder woningen worden verkocht.

Bekijk hieronder de video's die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

