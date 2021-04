Gemist? Den Haag vertrouwt op de burger en terrassen mogen open, maar waar is het personeel?

Hoe cowboy-investeerders deze wijk verpesten

Particuliere investeerders kochten vorig jaar 40 (!) procent van alle te koop aangeboden huizen in Den Haag, vaak om ze voor veel geld te verhuren. In een tijd van woningnood betekent dat nóg hogere huizenprijzen en verdere overbewoning in de volkswijken: ,,Op elke hoek staan fout geparkeerde auto’s”

Véél meer afval in Den Haag

De lucht in Den Haag is schoner geworden en er wordt meer gebruik gemaakt van schone energie, maar er is ook veel meer afval in de stad. Het doel om de hoeveelheid restafval te verminderen, is namelijk niet gehaald. Dat nam juist, vanwege corona, explosief toe. ,,Mensen eten meer thuis en bestellen vaker.’’

CSI tussen de kassen

Hoogheemraadschap Delfland gaat een nieuwe dna-methode inzetten om tuinders op te sporen die het water vervuilen. Door dna-sporen in het water te onderzoeken, kunnen experts herleiden of de lozing uit de tomaten- of paprikateelt komt. ‘Dat maakt ons zoekgebied een stuk kleiner’.

Den Haag vertrouwt op burger

Shoppers en terrasjespikkers staan in de startblokken: overstromen ze woensdag de stad? De gemeente Den Haag rekent op het gezonde verstand van de inwoners en gaat niet vooraf waarschuwen.

Wanbetalende diplomaten

Russische diplomaten lijken zich nog altijd niets aan te trekken van de parkeertarieven. Ze hebben meer dan honderd openstaande boetes, verreweg de meeste van alle buitenlandse ambassades in Den Haag. Veel andere landen doen het juist beter dan enkele jaren geleden.

Terrassen mogen open, maar waar is het personeel?

De Zoetermeerse terrassen mogen beperkt van het slot. Goed nieuws voor de horeca, maar ook reden tot alarm want er is een schrijnend tekort aan personeel.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

