Gemist? Denk en Islam Democraten gaan samen in Den Haag en achttiende auto klapt op horrorpoller

En weer eentje Vier keer ging het goed, de vijfde keer is de auto van de Roemeense arbeidsmigrant Daniel Dorin Anghel total-loss. Het is de achttiende auto die botst op de ‘horrorpoller’ bij het HagaZiekenhuis aan de Escamplaan .

In deze Haagse buurten is de parkeerellende het grootst

Daar staan ze. Helemaal bovenaan het lijstje waarop je als Haagse buurt niet hoog wilt staan. Nergens in de stad is het zo lastig om je auto te parkeren als in Oostbroek-Noord en Oostbroek-Zuid, blijkt uit gegevens van de gemeente Den Haag.