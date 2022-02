Gemist? Dienstregeling HTM onder druk door toenemend aantal coronagevallen en sloop dreigt voor Pier

Sloop dreigt voor beroemde Pier op Scheveningen die langste tijd heeft gehad, woningen zijn optie

De iconische Pier op Scheveningen lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Volgens de gemeente Den Haag heeft de Pier namelijk zijn economische en technische levensduur bereikt. De eigenaren willen er alleen nog in investeren als zij er ook andere dingen mogen bouwen, waarschijnlijk woningen.

Dienstregeling HTM onder druk door toenemend aantal coronagevallen en quarantaineregels

De Haagse vervoersmaatschappij HTM dreigt in problemen te komen door het toenemend aantal coronagevallen onder het personeel. In geval van nood zal de vervoerder de frequentie van haar voertuigen verminderen. In Rotterdam, waar ze dezelfde problemen hebben, is de metro al teruggegaan naar de vakantiedienstregeling.

Wéér zand in de raderen van een groot Haags bouwproject: aanvullende eisen zitten bouwer in de weg

Opnieuw een tegenvaller voor een groot woningbouwproject in Den Haag. De aanvullende eisen van de gemeenteraad zitten de bouwer van 1200 woningen op de plek van het voormalig ministerie van Sociale Zaken (SoZa) in de weg.

Sterke Annemarie (26) genoot van het leven en temde de wildste paarden

Een paardenmeisje uit De Lier werd een internationale student met een werelds leven. Annemarie had grote plannen en was capabel. Maar dat bleek niet genoeg. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Annemarie van den Berg (10 nov 1995 – 23 januari 2022).

Autobezit zet partijen lijnrecht tegenover elkaar: ‘U wilt verkeershufters aanpakken, maar creëert ze zelf’

Wat moeten we met de auto in een zo dichtbevolkte stad als Den Haag? In de eerste van een serie thematische twistgesprekken in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen staan VVD en GroenLinks lijnrecht tegenover elkaar. ,,U wilt verkeershufters aanpakken, meneer Mulder? Maar u creëert ze zelf!’’

Relatie zonder ruzie?

De Rijswijkse relatie- en gezinstherapeut Peter van der Ven (72) werd dertig jaar geleden verliefd op Lilia Rayos (66). De Filipijnse woonde in Delft om af te studeren als civiel ingenieur. ,,Ruziemaken hoort bij het leven. Het is de kunst om, ondanks verschillen in karakter of cultuur, die ruzies samen te kunnen bespreken. Maar dat is nogal wat.”

Gewelddadige woningoverval in Oosterheem, mishandelde bewoner springt uit raam

Aan de Waarderstraat in Zoetermeer heeft dinsdagochtend een gewelddadige woningoverval plaatsgevonden. Daarbij is een bewoner gewond geraakt. De districtsrecherche Zoetermeer zoekt nu getuigen die iets hebben gezien of gehoord.

Gratis parkeren binnenkort ook verleden tijd voor Vogelwijk?

Net als veel grote steden kampen ook grote delen van Den Haag met een parkeerprobleem. Daarom is in veel Haagse wijken betaald parkeren ingevoerd. In de Vogelwijk is het stallen van de auto (nog) wel gratis, maar daar wil de gemeente verandering in brengen. Tot groot ongenoegen van de bewoners.

Zeven jaar cel geëist voor activiteiten in heroïnelab Rijswijk: ‘De meest verslavende drug die er is’

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van zeven jaar tegen een 56-jarige man die betrokken zou zijn geweest bij de productie van heroïne in een loods aan de Zuiderweg in Rijswijk. Daar werden twee jaar geleden bij een politie-inval 150 kilo heroïne en 50 liter vloeibare drugs gevonden. Volgens de officier van justitie hebben de gevonden drugs een miljoenenwaarde op straat.

PvdA-verkiezingsprogramma in liefst acht talen: van Pools, Arabisch tot Haags

Ze zijn er trots op bij de PvdA. Het nieuwe verkiezingsprogramma van de Haagse sociaal- democraten is ‘voor iedereen te lezen’. Een samenvatting van het 90 pagina’s tellende document is namelijk beschikbaar in acht talen: van het Pools en het Arabisch tot ons eigen Haags.

Deze club promoveert na één wedstrijd naar de derde klasse: ‘Straatvoetballers zijn er altijd klaar voor’

In de categorie ‘bijzondere verhalen’ gooit het verloop van de huidige competitie van SV Zuid West DH hoge ogen. Want eindelijk mogen de Hagenaren weer voetballen. Niet meer in de vierde klasse op zondag, maar opvallend genoeg in de derde klasse op zaterdag. Een ‘promotie’ gedurende het seizoen door slechts één wedstrijd te spelen. ,,Die Rotterdamse clubs willen helemaal niet naar Den Haag komen, maar mijn spelers willen gewoon voetballen.”

