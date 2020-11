Gemist? Dierenambulance zoekt redders in spé en Rijswijker zit nog vast voor verdwijning studente

Rijswijker zit nog vast voor verdwijning 22-jarige studente Sumanta Bansi

Tweeënhalf jaar na de verdwijning van de 22-jarige Sumanta Bansi pakte de politie zondag een man uit Rijswijk op. Hij zit nog vast. De Haagse tandarts waar ze stage liep, realiseerde zich pas later hoe weinig hij van haar wist.

Tweede lockdown eist eerste slachtoffer

Nog geen jaar na opening is de Haagse Croquetterij in de nieuwe Haagse foodhallen failliet. Het is voor zover bekend het eerste bankroet in Haaglanden dat direct gevolg is van de tweede lockdown.

Dierenambulance Den Haag zoekt redders in spé

Is er een eend in nood? Zit een kat vast onder een metrolijn? Dan bel je de Dierenambulance Den Haag. De organisatie draait volledig op vrijwilligers en om hun werk te kunnen blijven doen, zijn er daar meer van nodig. Daarom komen ze met een oproep om zeventig nieuwe mensen binnen te krijgen.

Met één bloedprikje weten of je corona hebt (gehad)?

In Den Haag en omgeving zijn deze week twee nieuwe commerciële teststraten geopend waar een mogelijke coronapatiënt binnen een kwartier antwoord op de vraag heeft of diegene mogelijk het virus onder de leden heeft. De testen zijn niet gratis, zoals bij de GGD-straten. Ook op de Grote Markt in de Haagse binnenstad opent komende week een snelteststraat.

Verdachten rond bedreigingen op Emmauscollege weer vrij

De politie heeft de verdachten die in het weekeinde zijn opgepakt in het onderzoek naar bedreigingen op het Emmauscollege in Rotterdam weer vrijgelaten. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 18-jarige man uit Den Haag, die zaterdag werden aangehouden op verdenking van bedreiging en opruiing.

Haagse politiek wil huizen op plek voor nieuwe hotels

De Haagse politiek wil dat het stadsbestuur onderzoekt of het mogelijk is woningen te bouwen op plekken waar nu nog plannen zijn voor nieuwe hotels. Door die plannen om te zetten in woningbouw ontstaat ook de kans om sociale huurwoningen beter te spreiden over de stad, aldus de raad.

Haagse Miljo en Sophia op de vlucht voor crimefighters in Hunted

Ineens van de aardbodem verdwijnen en proberen uit de handen van een speciaal opsporingsteam blijven. Het Haagse stel Miljo Weimar (43) en Sophia Kahtane (30) gaat die uitdaging aan in het Avrotros-programma Hunted. Onder uitzonderlijke stress proberen de twee voortvluchtigen drie weken lang onzichtbaar blijven voor de recherche.

Westland krijgt 2 miljoen euro subsidie voor huisvesting van kwetsbare groepen

Goed nieuws voor Westland. De gemeente krijgt een subsidie van ruim 2 miljoen euro voor het realiseren van huisvesting voor kwetsbare groepen. Dit kan flexwonen zijn, maar ook huisvesting voor arbeidsmigranten en wonen met zorg.

‘Ben blij als ik hier schuldenvrij uit kom’

Martin Brugman (61) geniet nog anderhalve week van vallende halters, zwetende lichamen en trainende sporters. Dan heeft het coronavirus ‘gewonnen’ en sluit hij na 37 jaar de deuren van Fit Center Avilas in Naaldwijk.

Jonge kinderen bang nadat onbekenden raam woning Busken Huethove ingooien

Twee jonge kinderen en hun ouders zijn behoorlijk ontdaan nadat onbekenden zondag een raam van hun huis aan de Busken Huethove in Zoetermeer vernielden. Ook kregen ze eieren tegen hun huis.

