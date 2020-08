Gemist? Dieven dol op elektrische fietsen en studentenverenigingen doen een stapje terug

Studentenverenigingen doen stapje terug

Jongeren die volgende maand voor het eerst in Den Haag of Delft gaan studeren, gaan een sober studiejaar tegemoet. Vanwege het coronavirus zijn veel jaarlijkse (grootschalige) activiteiten van studentenverenigingen geschrapt.

Burn-out, angstklachten of overgewicht? Neem een koude douche!

Genieten van een ijskoud bad. Het klinkt raar, maar de Westlandse huisarts en ‘koude coach’ Monique Tjon-A-Tsien (50) zweert erbij. Ze weet uit eigen ervaring hoe gezond kou is voor het lichaam. Daarom raadt ze zelfs haar patiënten een koude douche aan.

Jacqueline (55) al maanden in de clinch met Staedion

Het was een droomhuis voor Jacqueline van den Heuvel, maar door waterschade en schimmel is het appartement aan de Liszstraat inmiddels een nachtmerrie geworden voor de Haagse. ,,Ik ga hier nooit meer gelukkig worden.’’

Dieven dol op elektrische fietsen

Dieven zijn dol op e-bikes. In de afgelopen zes maanden is het aantal diefstallen van elektrische fietsen in Westland meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

Bierfanaten Loek en Viresh halen brouwerij naar de stad

LVR Breweries is naar eigen zeggen voor 75 procent Zoetermeers. Zo komt de hop komt uit de buurttuin in De Leyens, maar het brouwen gebeurt in Nieuwegein.

Bouwblunder met 427 levensgevaarlijke ruiten in mega-ministerie Rijnstraat opgelost met plakfolie

De bouwblunder met 427 levensgevaarlijke glasplaten in het mega-ministerie aan de Haagse Rijnstraat wordt opgelost door veiligheidsfolie op alle ramen te plakken en het voegwerk deels te vervangen. Volgens het Rijksvastgoedbedrijf is dat voldoende om argeloze voetgangers te behoeden voor vallende scherven.

In september toch kermis op het Malieveld: ‘Onze acties hebben geholpen’

Kermisexploitanten zijn dolblij. De gemeente Den Haag heeft groen licht gegeven om van 11 september tot en met 11 oktober op het Malieveld te mogen staan. De kermis wordt volgens exploitant en oliebollenbakker Jan Vermolen volledig coronaproof.

Haagse Giselle probeert met handgemaakte kleding de markt te veroveren

Haar droom om een eigen duurzame kledinglijn op te starten, leek enkele maanden geleden nog uiteen te spatten vanwege de coronacrisis. Maar Giselle van der Star zette door, en opende onlangs alsnog haar atelier in Den Haag. Inmiddels heeft ze meerdere kledingstukken geproduceerd en stromen de bestellingen langzaam binnen.

Omwonenden mogen meepraten met de gemeente over nieuwe brandweerkazerne

Omwonenden van het Abdissenbos in Zoetermeer mogen meepraten met de gemeente over de nieuwe brandweerkazerne in hun buurt. Naar verwachting zullen in 2023 de laatste werkzaamheden klaar zijn, waarna de brandweer verhuist naar de nieuwe locatie.

Oef, wat is het heet! Wat nu? ‘Zoek vooral de verkoeling op’

Het wordt heet de komende dagen in Den Haag. Op sommige plekken in de stad, waar weinig groen is, is de temperatuur zelfs hoger dan elders in de regio. De gemeente Den Haag raadt mensen aan vooral de verkoeling op te zoeken. Maar waar zijn die koele plekken, en wat kun je zelf doen?