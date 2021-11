Gemist? Dit is de nieuwe pakjesboot van Sinterklaas en onrust over schrappen tramhaltes door corona

Onrust over schrappen tramhaltes door corona

Het nieuws dat HTM in totaal 13 tramhalten in Den Haag ‘tijdelijk’ wil schrappen zorgt voor onrust in de stad. Het Platform Beter Stedelijk en Regionaal Openbaar Vervoer Haaglanden (OVHA) roept de Metropoolregio en HTM op de wijkorganisaties bij dit proces te betrekken.

Protest tegen plan huisvesting arbeidsmigranten

De plannen voor de vestiging van een centrum voor 208 arbeidsmigranten op de hoek van de Maasdijk en de Zijdijk in ‘s-Gravenzande lijken op flink wat protest te kunnen rekenen. Omwonenden vrezen voor overlast en stellen dat de gemeente Westland niet het hele verhaal vertelt. ,,Op het perceel ernaast is een plan voor de huisvesting van nog eens 240 slaapplekken in de maak.”

Voetbal Totaal

Quick zit na wéér een nederlaag in een negatieve spiraal, WIK-trainer Geoffrey van Loenen zag ‘Pipo de Clown’ op het veld en bij Westlandia maakte de kleinste man van het veld een kopgoal. Wat gebeurde er nog meer in het amateurvoetbal? Met dit overzicht ben je helemaal bij.

Dit is de nieuwe pakjesboot van Sinterklaas

Het blijft altijd tot het laatste moment spannend of hij komt. Maar als Sinterklaas zaterdag voet aan de Scheveningse wal zet, is dat vanuit een gloednieuwe boot. Zijn oude schip kreeg een rustplaats in Zeeland, dus is de nieuwe Pakjesboot070 gereed gemaakt voor de overtocht uit Spanje.

Over het water naar college

Het wordt steeds drukker op de wegen in Delft. Richting de TU-wijk loopt het soms zelfs al vast op de fietspaden. Maar er is nóg een weg: het water. Vanaf 22 november kunnen studenten - en iedereen die dat wil - met de waterbus vanaf het station naar de TU-wijk varen. En terug.

‘Groene vingers? Nee! Ik wil vooral van de tuin genieten’

Bene Timmer en Eric de Hoogh wonen in een fraai jaren 30-herenhuis in Den Haag. Bij het huis hoort een in 2005 professioneel aangelegde en 20 meter diepe achtertuin. Sindsdien is de tuin vrijwel ongewijzigd. ,,We laten ons niet leiden door modegrillen.” Wij gingen langs voor de rubriek Mijn Tuin.

Mystery guests, musea en sportscholen niet nodig voor coronacontrole

In Zoetermeer wordt geen gebruik gemaakt van mystery guests die controleren op het naleven van het scannen van de coronapas. Ook op een afstandje schouwen gebeurt niet.

Kinderen wachten soms dagen op test en uitslag

Het is weer enorm druk bij de teststraten. Een goed teken, vinden de deskundigen. Maar ook gedoe voor ouders als je op zaterdagavond hoort dat je dochter (6) maandag alleen met een negatieve test de klas in mag. ‘Alleen bij de commerciële PCR-test van 90 euro kwam de uitslag op tijd.’

Rijke koophuisbezitter profiteert van energiesubsidies

Terwijl eigenaren van koopwoningen in Den Haag voor duizenden euro’s aan subsidie kunnen krijgen voor het verduurzamen van hun huizen, moeten bewoners van sociale huurwoningen het doen met een energiebespaarbox. Die levert huurders slechts enkele tientjes per jaar op, heeft onderzoeksprogramma Pointer laten uitrekenen.

Nu ook koffie vanuit de auto bestellen

Vanuit je luie autostoel een caramel macchiato of chocolate frappuccino bestellen. Het kan sinds vandaag, want Starbucks opende de eerste drive-through van Nederland. ,,Nu hoef ik de auto niet meer uit.”

Roemeense steekt nichtje en onbekende man neer

Als het aan justitie ligt, gaat de Roemeense Evelin I. (23) vier jaar de cel in voor het neersteken van haar nichtje en een onbekende man in Den Haag.

Het nieuwe boegbeeld van NOC*NSF moet aan tegenstrijdige en absurd hoge eisen voldoen

Mario van der Ende was met stomheid geslagen toen hij de vacature voor ‘Manager Topsport’ van NOC*NSF voorbij zag komen. Het nieuwe boegbeeld van TeamNL moet over zóveel eigenschappen beschikken dat de lat wel erg hoog ligt. Volgens Van der Ende zijn polsstokhoogspringers dan ook in het voordeel.

Hier worden de smeuïgste brownies en taartjes gebakken: ‘Maar geen gesnoep tijdens werk’

Wie een stap binnen zet in de ruimte van Firma van Buiten ruikt direct de weldadige geur van warme chocola. In de keuken worden de smeuïgste brownies en taartjes bereid, maar de regels zijn streng: geen gesnoep tijdens werk. De lekkerste recepten zijn nu gebundeld in een kookboek.

