Gemist? Dit pompstation gaat binnenkort onder de hamer en nachtleven in protest tegen coronaregels

Stukken beton van Bilderberghotel afgebrokkeld, balkons gestut: renovatie met risico’s

Van het Bilderberghotel op Scheveningen zijn stukken beton uit de gevel afgebrokkeld. Alle balkons zijn gestut. De Haagse Pandbrigade houdt de herstelwerkzaamheden nauwgezet in de gaten.

De spermacel is terug!

Voor ruim 160 miljoen is het oude ministerie van Buitenlandse Zaken verbouwd tot tijdelijke Tweede Kamer en de gemeente Den Haag zet er een stel afdankertjes voor. Bloembakken met een Haags logo dat al jaren geleden is afgeschaft en dat grote ophef veroorzaakte.

Dit pompstation gaat binnenkort onder de hamer: wie kan er met zijn miljoenen terecht?

Benzinepomp Ruyven langs de A13 bij Delfgauw gaat binnenkort onder de hamer. De hoogste bieder mag de plek de komende vijftien jaar uitbaten. Ook de gewone man kan meebieden, maar er zijn wel wat voorwaarden.

Nachtleven en festivals in protest tegen coronaregels

Unmute Us!’, roepen meer dan duizend organisaties in vijf Nederlandse steden komende zaterdag als protest tegen de coronamaatregelen in de evenementenbranche. Ook vanuit de Haagse regio klinken er ontevreden klanken. ,,We zijn niet blij dat er elke week weer andere regels gelden.”

Wordt dit de ‘hangplek voor alle Hagenaars’?

Het nieuwe cultuurcentrum Amare wil uitgroeien tot ‘hangplek voor alle Hagenaars’. Als het gebouw begin september de deuren opent kunnen bezoekers maar ook passanten er dagelijks van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat terecht voor tal van gratis activiteiten. ,,Van klassieke muziek tot tai chi”, zegt directeur Jan Zoet van Amare.

Bewoners Noordlandseweg willen maatregelen: ‘Ze rijden hier vooral ‘s avonds te hard’

Na twee ernstige ongelukken op de Noordlandseweg in ‘s-Gravenzande trekken bewoners aan de bel. Ze vinden dat er op de provinciale weg te hard wordt gereden en hopen op snelheidsbeperkende maatregelen en een verhoogde rijbaanscheiding.

Restaurant ligt zwaar op de maag: bewoners nog steeds ongerust over komst ecologische borrelbar

De vergunning ligt er nog niet, maar bewoners van het Kalverbos in Delft maken zich nu al grote zorgen om de mogelijke komst van kunstcentrum Radius en restaurant Het Eiland. ,,We zijn er gewoon niet gerust op. Al helemaal niet nu de plannen eindelijk aan ons zijn gepresenteerd.”

Forse stijging aantal meldingen geluidsoverlast door jongeren

Het aantal meldingen van geluidsoverlast door jongeren is sinds het uitbreken van de corona-pandemie flink gestegen. Delft volgt de landelijke trend. In heel Nederland kwamen er in de eerste zes maanden van 2019, voor de crisis, 40.000 meldingen. In het eerste halfjaar van 2021 zijn dat er al 71.000. In Delft gaat het om respectievelijk 155 en 281 meldingen.

Verstoten vaders: ‘Uit wanhoop door de bosjes gluren om maar een glimp van je kind op te vangen’

De Zoetermeerse contactgroep voor verstoten vaders is opgericht om een simpele reden: ze voelen zich niet gehoord, deze vaders die soms jarenlang hun kinderen niet mochten zien.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.