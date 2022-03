Gemist? Dit verdienen gemeenteraadsleden in jouw stad en in deze drogisterij is álles te koop

Dit is waarom partijen geen stap dichterbij komen

Den Haag ‘verkleurt’ in rap tempo. En niet iedereen heeft daar vrede mee. In het laatste van een serie twistgesprekken in aanloop naar de verkiezingen komen PVV en Denk geen stap nader tot elkaar: ,,Jullie hebben geen andere zienswijze, jullie leven in een compleet andere realiteit.’’

Zoetermeer verwacht ongeveer 250 vluchtelingen uit Oekraïne

Zoetermeer gaat ervan uit ongeveer 250 Oekraïense vluchtelingen op te moeten vangen. De eerste personen uit het oorlogsgebied hebben al onderdak gekregen in een hotel. Later volgen mogelijk meerdere opvangplekken.

Dit verdienen gemeenteraadsleden in jouw stad

Kandidaat-raadsleden voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen ligt een aanzienlijk hogere vergoeding in het verschiet dan vier jaar geleden. Nieuw verkozen politici verdienen dit jaar minimaal 1081 euro per maand. In Den Haag loopt dit bedrag zelfs op tot zo’n 2650 euro per maand.

Nieuwe Haagse haven is in aanleg, maar nog wel naamloos

Den Haag krijgt een nieuwe haven, langs de Prinsessegracht op de hoek met de Bezuidenhoutseweg. Maar hoe die haven gaat heten, is nog niet bekend. De gemeente roept daarom inwoners op met suggesties te komen.

Ad Havermans: de burgemeester die niemand wilde, maar toch geliefd werd

Ad Havermans was niet de eerste keus van de gemeenteraad om burgemeester van Den Haag te worden, maar door zijn nimmer aflatende energie én hoe hij de basis legde voor de stad zoals we die vandaag kennen, werd hij een burgervader waar met liefde aan terug gedacht wordt.

Heulse huisartsen nemen afscheid

Een slordige veertig jaar waren Hans Peter Breedveldt Boer en Reinout van Bentveld steun en toeverlaat voor Kwintsheul. Op 26 maart nemen de huisartsen afscheid tijdens een receptie in de Andreaskerk.

In deze drogisterij is álles te koop

Stoombadolie voor de keurig afgeronde prijs van €5,24, Tabac aftershave, hemelse thee, een mattenklopper model Simplisties Verbond, eau de cologne van het merk 4711 en baardolie van eigen makelij. Het is zomaar een greep uit het assortiment van drogisterij De Salamander.

Opnieuw wegafsluiting A13, dit keer in de richting van Rotterdam

Rijksweg A13 is opnieuw afgesloten van vrijdagavond 18 maart 22.00 uur tot maandag 21 maart 05.00 uur tussen Delft Zuid (toerit 10) en knooppunt Kleinpolderplein. Weggebruikers richting Rotterdam rijden dan om via de A4 en moeten rekening houden met 10 tot 15 minuten extra reistijd.

