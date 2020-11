Gemist? Docent naar cel voor ontucht met leerlinge (16) en Den Haag pakt spookraadsleden aan

Komen de bezoekers ooit nog terug naar Den Haag?

De bezoekerseconomie in Den Haag ligt door de coronacrisis flink op zijn gat. Hotels staan leeg en in de binnenstad lopen nog nauwelijks toeristen en buitenlandse zakenlieden rond. Of ze ooit nog in groten getale terugkeren, weet niemand. Eén ding is wel zeker: De plannen voor een paar duizend extra hotelkamers zijn voorlopig van de baan.

Den Haag pakt spookraadsleden aan

De Haagse politiek gaat spookraadsleden aanpakken door ze in hun portemonnee te treffen. Wie te veel raadsvergaderingen mist, zal in de toekomst flink moeten inleveren op het loon, de zogeheten raadsvergoeding. Dat kan oplopen tot honderden euro’s per maand.

‘Agenten gaan niet zomaar schieten’

Er is in Westland veel onrust ontstaan over een artikel in de zaterdageditie van deze krant waarin burgemeester Bouke Arends zegt dat de politie met scherp schiet als ze wordt bestookt tijdens de jaarwisseling.

Delfts bedrijf wint warmte uit weggegooid douchewater

Delftenaren Auke de Vries (27) en Sander Wapperom (29) wonnen de prestigieuze ASN Bank Wereldprijs 2020 met hun vinding om warmte uit afvalwater te winnen en weer te hergebruiken in woningen. De energierekening van een gemiddeld huishouden zou er tot 40 procent mee kunnen dalen.

Zoetermeerder is met belasting duurder uit dan zijn buurman

Hoeveel je aan lokale belastingen kwijt bent, hangt af van waar je woont. Zoetermeerders in Dorp, Rokkeveen en Oosterheem zijn goedkoper uit. Maar voor bijna iedereen geldt: volgend jaar betalen we meer.

Twee keer zo veel statushouders huisvesten

De gemeente Westland moet in de eerste helft van volgend jaar meer dan twee keer zo veel statushouders huisvesten dan dit jaar. Daarmee neemt de druk op de toch al oververhitte woningmarkt flink toe. Samen met andere gemeenten in Haaglanden luidt Westland nu de noodklok bij de provincie Zuid-Holland.

Docent ‘orde en veiligheid’ naar cel voor ontucht met leerlinge (16)

De Haagse rechtbank heeft maandag Richard M. (54), oud-politieagent en docent ‘orde en veiligheid’ van het Haagse ROC Mondriaan, veroordeeld voor ontucht met een 37 jaar jongere leerlinge.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.