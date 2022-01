Gemist? Dode en zwaargewonde na brand in woning en wisseling van macht binnen grote moskeekoepel

Eén dode en een zwaargewonde na brand in woning Haagse Schilderswijk

Bij een brand in een woning aan het Teniersplantsoen in de Haagse Schilderswijk is vanochtend een bewoner overleden. Een andere bewoner werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Beide slachtoffers werden gereanimeerd. De omgeving is afgezet met zwarte hekken.

Wisseling van de macht binnen grote moskeekoepel

Moskeeën in Nederland hebben de afgelopen jaren flink wat voor hun kiezen gehad. Niet alleen hebben ze te maken met toenemende dreigingen, maar moesten ze ook lange tijd hun deuren sluiten vanwege corona en bleken ze in het geheim te zijn bespioneerd door gemeenten. Maar het is niet alleen ellende. ,,Je ziet bij steeds meer moskeeën dat de focus veel meer op Nederland ligt.’’

‘Haagse horrorpoller’ eist eerste slachtoffer van 2022

Het is weer raak op de Escamplaan in Den Haag: woensdagochtend botste wederom een automobilist op de bekende poller vlakbij het HagaZiekenhuis. Na (voor zover bekend) dertig slachtoffers in 2021, is dit de eerste van dit jaar.

Miljoenen kostende renovatie robotgarage nóg ingewikkelder

Nog meer tegenslag voor de ongeluksgarage aan de Apeldoornselaan in Den Haag. Moest die onlangs al dicht voor een onderhoudsbeurt waarvoor het geld ontbreekt, nu blijkt dat nieuwe milieuregels een spoedige heropening nog onwaarschijnlijker maken. Dat, terwijl er op straat geen plekje meer is te vinden.

Haagse wethouders worden voor het teamgevoel bij elkaar gezet in het stadhuis

Den Haag gaat haar wethouders en burgemeester fysiek bij elkaar zetten. Nu bivakkeren ze nog elk op hun eigen verdieping van het stadhuis. En dat is niet bepaald bevorderlijk voor de teamgeest, zo menen oud-bestuurders. ,,Het is van de gekke, maar wij zagen elkaar meestal maar één keer per week.”

De voetbalwereld lag aan haar voeten, nu vecht ‘Gigi’ voor haar leven

De voetbalwereld lag aan haar voeten totdat Gianduja Vandeuren op nieuwjaarsdag betrokken raakte bij een zwaar ongeluk in het Belgische plaatsje Sint-Katelijne-Waver. Het 18-jarige toptalent, dat twee maanden geleden nog uitkwam voor zaalvoetbalteam ZVV Den Haag, vecht momenteel voor haar leven, drie dagen na de frontale aanrijding. ,,Ze is het grootste talent dat in België rondliep.”

Bewoners Mozartlaan willen geen racebaan voor hun deur: ‘Oversteken is hier levensgevaarlijk’

Voor de buitenstaander lijkt de Mozartlaan in de wijk Buitenhof-Noord een doodgewone straat in een rustige buurt. Bewoners van de Mozartflat ervaren het autoverkeer in hun straat echter heel anders. ,,Oversteken is hier soms levensgevaarlijk.”

Delftse D66 komt ‘onverwachts’ met nieuwe leider voor verkiezingen

Het kwam wat onverwachts, maar raadslid Sivan Maruf (26) trekt tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen de kar voor D66 Delft. Hij neemt het stokje over van Vincent van Roon, die moest bedanken voor de eer.

Vechtpartijen, mishandelingen en vuurwerkbommen: Rustige jaarwisseling in Westland? Absoluut niet!

Burgemeester Bouke Arends sprak op nieuwjaarsdag over een ‘relatief beheersbare’ jaarwisseling in Westland, maar daar kunnen ze zich vooral in het Zandeveltpark en Tollenspark in ‘s-Gravenzande niets bij voorstellen. Ook op andere plekken in Westland ging het mis met oud en nieuw. ,,Ik begrijp niet dat de burgemeester in een eerste reactie zegt dat er niks gebeurd is.”



Mag moestuinderij Middenland toch doorgaan? Initiatiefnemers hebben goede hoop

Twee maanden geleden leek het over en uit voor moestuinderij Middenland. De biologische enclave op het erf van de Maaslandse boerderij Landlust werd gesloten, onder dreiging van hoge boetes. Maar het nieuwe jaar blijkt nieuwe kansen te bieden. De initiatiefnemers zijn in nauw overleg met de gemeente Midden-Delfland bezig met een nieuwe opzet die wel binnen het bestemmingsplan past.

Wie 800.000 euro belastinggeld liever uitgeeft aan eigen bureautjes is losgezongen van de werkelijkheid

COLUMN SJAAK BRAL | Als een wethouder op 23 december, een dag voor het kerstreces, een brief verstuurt – dan moet je goed opletten. Dat kun je wel toevertrouwen aan Ralf Sluijs (Hart voor de Mos) die zich steeds meer ontpopt als een lokale Pieter Omtzigt. Wat staat er in die brief? Iets dat je bloed doet koken.