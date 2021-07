Gemist? Dodelijk slachtoffer bij steekpartij en leerkrachten willen niet werken in ‘vieze’ wijk Transvaal

Ruzie leidt tot dodelijke steekpartij

Een persoon is zaterdagmiddag overleden na een steekpartij. Dit gebeurde aan De Haar in Leidschendam.

Gemaskerde mannen vallen woning binnen

Twee gemaskerde mannen zijn zaterdagochtend een woning binnen gevallen aan de Ransdorpstraat in Den Haag. De bewoner werd bedreigd met een wapen door de twee indringers.

Leerkrachten willen niet werken in ‘vieze’ wijk Transvaal

Den Haag heeft een rampzalig tekort aan leerkrachten, vooral in de armere wijken Laak, Transvaal en Escamp. Volgens directeur Rebecka Buter van basisschool De Springbok moet Den Haag dringend werken aan een beter imago van ‘zwarte scholen’. En de straten moeten schoner. ,,Het vele straatafval schrikt potentiële leerkrachten af om in Transvaal hun loopbaan te willen starten.’’

Omwonenden willen parkeerplaats Gasthuisplaats dicht

Gooi de parkeerplaatsen aan de Gasthuisplaats in Delft dicht. Die oproep doen omwonenden van het parkeerterrein dat volgens hen steeds vol staat met foutgeparkeerde auto’s, rondcirkelende autorijders en soms zelfs met ‘drugskoeriers’ en klanten van de nabijgelegen coffeeshop The Game in de Breestraat.

Brullende bolides drijven bewoners Dijkweg in Honselersdijk tot wanhoop

Het was vrijdagavond weer bal rondom de feestlocatie van Luna Events aan de Dijkweg in Honselersdijk. Snelle racewagens scheurden met brullende knalpijpen over de Dijkweg en de Burgemeester Elsenweg en negeerden daarbij soms het rode stoplicht. En op de parkeerplaats werd naar hartenlust gelurkt aan lachgasballonnen. Buurtbewoners zijn het meer dan zat. ,,Dit moet écht stoppen.”

Niet iedereen blij met deelvervoer

Met de nieuwe blauwe elektrische fietsen is Den Haag weer een gedeeld vervoermiddel rijker. Dat wordt dringen tussen al die andere deelscooters en -fietsen. In veel steden, en nu ook in Zoetermeer, is de vraag: Wanneer is de stoep eigenlijk vol?

Wegenwacht 75 jaar op (de) weg

Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Wegenwacht is in het Louwman Museum in Den Haag een tentoonstelling te zien. Van zeven mannen op motoren die rondjes rijden op vaste routes, tot een organisatie met duizenden medewerkers en dagelijks 3500 meldingen van pechgevallen.