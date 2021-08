Gemist? Dood van Myron (17) lijkt op vergeldingsactie in drillrapscene en Thomas Verheydt is nieuwe spits van ADO

Vergeldingsactie

Myron (17) lijkt het dodelijk slachtoffer van een vergeldingsactie in de drillrapscene, nadat de jonge Hagenaar eerder die meidag is gezien bij een steekpartij waarbij een 14-jarige jongen zwaargewond raakte. ,,Mijn cliënt kan niet eens rappen.”

Nieuwe spits

Thomas Verheydt is de nieuwe spits van ADO Den Haag. Met het contracteren van de 29-jarige Hagenaar is de club er vlak voor de start van de Keuken Kampioen Divisie nog in geslaagd de zo vurig gewenste versterking binnen te halen.

‘16-jarigen zoeken grenzen op, maar het was een aardige jongen’

Tranen vloeiden na de herdenking in moskee El Islam voor Badr, de 16-jarige jongen die in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven is gekomen bij een scooterongeluk op het Paul Krugerplein in Den Haag. De politie meldt dat ze bezig is met een kritisch onderzoek naar de gebeurtenissen in de nacht dat de jongen verongelukte.

Zilvervisjes in bed en seksende stelletjes op de parkeerplaats

Zilvervisjes in je bed en seksende stelletjes op de parkeerplaats. Bewoners van de Sterflat voor 55-plussers aan de Lozerlaan in Den Haag zijn de overlast zat. Het verval is volgens sommigen toegeslagen in het gebouw, dat dateert uit 1971.

‘De cirkel is nu rond’

Hoewel het nieuwe leven van ADO-icoon Lex Immers buiten het profvoetbal nu vooral om zijn gezin en koffiebedrijf draait, stapte hij donderdagavond toch weer het veld op. De 35-jarige middenvelder trainde voor het eerst mee bij Scheveningen, waarmee hij in de tweede divisie gaat spelen. ,,Ik moet in no-time van nul naar honderd voor de eerste wedstrijd.”

‘Massamoordenaar hoort niet op straatnaambordje’

De één noemt hem een revolutionaire cultheld, de ander een racistische homohatende massamoordenaar. In het Delftse Tanthof prijkt de naam van guerrillaleider Ernesto ‘Ché’ Guevara al sinds de jaren 80 op een straatnaambordje. Maar of dat zo blijft, is nog maar de vraag.

Deze therapie verkleint tumor in dikke darm

Een nieuwe therapie voor mensen met niet uitgezaaide darmkanker zorgt ervoor dat de tumor kleiner wordt of zelfs verdwijnt. Het HagaZiekenhuis in Den Haag boekt er samen met het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam veelbelovende resultaten mee. ‘Meer dan we gehoopt hadden’.

Barrie Stevens springt in de bres

De Paul van Vliet Academie verkeert in zwaar weer. Choreograaf en tv-persoonlijkheid Barrie Stevens zet zich in om de in Scheveningen gevestigde opleiding voor kleinkunsttalent van de ondergang te redden.

Fraaie nijlgans poept hele Delftse Hout onder

Rotganzen, brandganzen en fraai gekleurde nijlganzen doen de vogelliefhebbers watertanden maar recreanten, bewoners en agrariërs hebben het vooral over rot ganzen. Op het (kinder)strand van de Delftse Hout en op plekken in Delftse wijken zoals als het Strausspad en de Chopinlaan in Buitenhof overheerst ergernis over poep, stank en vervuild water.

‘Jongeren zijn niet meer in staat om diep te lezen'

Kijk je in de goed gevulde etalage van de kinderboekenhandel, dan is er genoeg aanbod. Maar tóch rinkelen de alarmbellen, vertelt Monica van der Meer.

Waar zijn die betaalbare woningen in Westland?

Van de beloofde bouw van betaalbare woningen voor starters en middeninkomens in Westland komt weinig tot niets terecht. Projectontwikkelaars schenden bindende bouwafspraken en de gemeente Westland treedt daar niet tegen op. Politieagenten, verpleegkundigen en anderen met een middeninkomen worden daarmee in de kou gezet.

‘Schandalig, ouderen zijn weer de dupe’

Welke buurtcentra blijven over in Zoetermeer? Dat is de vraag na het (binnenkort) sluiten van De Vlieger en Reakt.

