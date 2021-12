Gemist? ‘Doodgewone mannen’ verstopten 150 miljoen euro aan coke en drie gewonden bij steekpartij

Ben je er niet aan toegekomen om al het nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van donderdag 16 december.

‘Doodgewone mannen’ hadden 150 miljoen euro aan coke verstopt in deze loods

Vijf ‘doodnormale gasten’ zijn door een grote politiemacht aangehouden in een loods in Voorschoten. Althans, ze leken zo gewoon. Maar in hun bedrijf verborgen ze maar liefst 2000 kilo cocaïne, met een straatwaarde van 150 miljoen euro. Zo’n megagrote drugsvangst doet de politie niet vaak.

Drie gewonden bij steekpartij op de Lange Beestenmarkt

Bij een steekpartij aan de Lange Beestenmarkt in Den Haag zijn donderdagmiddag drie personen gewond geraakt. Twee van hen hebben steekwonden. Later op de dag hield de politie drie mannen uit Den Haag aan.

In therapie met je voorouders: ‘Je erft meer dan je denkt’

Familiegeschiedenissen zijn belangrijk. Liefde, scheiding, minnaressen en faillissementen klinken door in nieuwe generaties. Therapeute Tiemstra weet de weg bij familieproblemen.

Politicus Richard de Mos is verbijsterd: zaak Marco Borsato krijgt wel voorrang

Politicus Richard de Mos is hogelijk verbaasd over de handelwijze van het Openbaar Ministerie. Dat liet vandaag weten dat Justitie de aangifte tegen zanger Marco Borsato wegens ‘onzedelijke betasting’ met voorrang behandelt. Dit vanwege de enorme maatschappelijke impact die de zaak heeft.

Mustafa wil zijn collega’s in het ziekenhuis verrassen met een plein vol foodtrucks

De 33-jarige Mustafa al Attabi werkt sinds deze zomer op de intensive care van het LUMC in Leiden. Hoewel hij het best spannend vond, voelde hij zich gelijk onderdeel van het team. Om zijn collega’s te bedanken voor het warme welkom én omdat ze zo hard werken tijdens de coronaperiode wil hij ze dolgraag verrassen. Maar daar heeft hij wel een beetje hulp bij nodig.

Zelfs betogers zijn niet blij met nieuwe protestplek van Den Haag

Het is een ongelukkige plek, vindt de Haagse burgemeester. En de politie die er alle zeilen moet bijzetten om de protesten in goede banen te leiden. Maar ook betogers worden niet blij van demonstreren bij de tijdelijke Tweede Kamer.

Yosra S. (28) ging belager van haar vriend met mes te lijf

Yosra S. (28) probeerde haar vriend te verdedigen toen die in haar beleving door een andere man bij de Veenkade in Den Haag haast werd gewurgd. ,,Ik zag zijn ogen wegrollen, ik wilde hem redden, ik moest iets doen.” Ze zou de belager van haar vriend met een mes te lijf gegaan zijn.

‘In de bouw loop je groter risico om niet thuis te komen’

FNV Bouwen en Wonen ziet dat de veiligheid van werknemers in de bouw onder druk staat. Met die constatering reageert de vakbond op de dood van hijskraanmachinist Kevin Vrolijk (24) op een Haagse bouwplaats. ,,In de bouw loop je een groter risico dan in andere branches om niet meer thuis te komen”, zegt bondsman Hans Crombeen.

Moet Rotterdam The Hague Airport wijken voor woningen?

Rotterdam The Hague Airport moet worden getransformeerd tot een groene wijk met tienduizend woningen. Met dat voorstel komen vijf Rotterdamse raadsfracties. ‘De voordelen wegen niet meer op tegen de nadelen.’

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

