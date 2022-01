Gemist? Doodsbange man schreeuwt huilend vanuit brandend huis om hulp en boosterprik op hoogtepunt

Buurman van Mystica schreeuwde huilend vanuit brandend huis

Bij een brand op de vierde verdieping van een appartementencomplex aan de Haagse Veenkade is vannacht één persoon zwaargewond geraakt. Het beeld van hoe de man stond te schreeuwen uit zijn raam krijgt buurvrouw Mystica niet van haar netvlies. ,,Ik heb nog nooit zoveel doodsangst gezien.”

Booster op hoogtepunt

GGD Haaglanden besluit komende week wanneer de speciale XXL-vaccinatielocaties voor de boosterprik in Den Haag en omgeving kunnen worden gesloten. Het aantal mensen dat de oppepprik krijgt is nu op het hoogtepunt. Na sluiting van de extra grote boosterlocaties worden de tijdelijke, kleine priklocaties uitgebreid.

Gezin kon jaren na gasexplosie eindelijk naar huis, toen ze wéér gas roken

Patrick en Ninoeska overleefden drie jaar geleden maar net een gasexplosie in Den Haag. Toen ze terugkeerden in hun herstelde huis roken ze weer gas. Bijna was het huis van het stel nóg een keer ontploft.

Transgender-sekswerker Briza (40) lag dood in hotelkamer na ruzie met vriend

De vrouw die is omgebracht in een kamer van het Van der Valk Hotel in Wassenaar, is de Colombiaanse transgender sekswerker Briza (40). ,,Zij was echt een gek, maar lief persoon.”

Nog meer spanning op woningmarkt door kopers die oude huis duur verhuren

Ze zijn tot nu toe onder de radar gebleven. Maar huizenkopers die hun oude woning aanhouden om voor veel geld te verhuren zouden op de verhitte huizenmarkt wel eens een groter probleem kunnen zijn dan de beleggers die nu aan banden worden gelegd. Het erge is: ,,We kunnen er niets aan doen.”

Hans (77) kan niet tegen troep en ruimt 4 uur per dag zooi op rondom zijn huis

Hans Nieswaag is al 77 jaar, maar zes dagen in de week is de Lierenaar vroeg uit de veren om in weer en wind de omgeving van het Lierse Raadhuisplein schoon te houden. ,,Je moet je woonomgeving niet laten verpauperen.”

Roland (61) maakt alles van ballonnen

Koning Arthur, een pirateneiland of creaties uit Disneyfilms: Roland Mackaay (61) maakt het allemaal van ballonnen. Onder de naam Haagse Ballonnenboer leert hij iedereen die het maar wil via video’s op YouTube hoe je net zo goed als hij wordt. Is weer eens wat anders dan origami of dansjes. ‘Alles wat ik met mijn ogen zie, kan ik met mijn handen namaken.’

Khaled wordt dit jaar eindelijk Nederlander

Khaled Al Shareef vluchtte in 2015 vanuit Syrië naar Nederland en kwam na omzwervingen in Delft terecht. 2022 wordt zijn jaar. In februari krijgt hij een Nederlands paspoort en in april studeert hij af aan de TU Delft. ,,Het was hard werken.”

Daryl Janmaat doet alles om fit te worden

Daryl Janmaat (32) is na weer een blessure keihard op de weg terug. De verdediger van ADO Den Haag gaf na twee halve wedstrijden voor de winterstop al aan dat hij er tijdens zijn vakantie alles aan zou doen om vanaf de herstart van de Keuken Kampioen Divisie een volwaardig selectielid te zijn. Het uiteindelijke doel? Een tweede promotie als speler van ADO, na het eerdere succes uit 2008. ,,We staan er goed voor.”

