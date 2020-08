Gemist? Doodzieke zusjes krijgen hun leven terug en goudkoorts in Delft

Doodzieke zusjes kregen hun leven terug

De operatie die de doodzieke zusjes Jane (21) en Rosa (19) Blaauw uit Naaldwijk moest redden, is gelukt. Afgelopen mei werd álles anders. Ze kregen hun leven terug, zoals Jane dat zegt.

Grootste onbekende sportheld van deze tijd

Van alle grote Nederlandse sporthelden is Mark Slats uit Wassenaar wellicht de minst bekende. En dat terwijl hij solo de hele wereld rond zeilde. Hoe kan dat? Zegt het iets over de populariteit van de zeilsport? Of is er meer aan de hand?

‘Krottenkoning’ krijgt rekening

‘Krottenkoning’ Ronnie van de Putte kan een rekening verwachten voor de reparatie van Huize Ivicke in Wassenaar. De rechter bepaalde dat de gemeente, die begint met het herstel, de factuur mag doorsturen. ‘Hopelijk gaat hij nu zijn energie steken in het ontwikkelen van het landgoed.’

Hittegolf of niet

Het Paard is weer open. Op de hele grote namen blijft het nog even wachten, des te meer ruimte is er voor intieme concerten van aanstormend poptalent. Soms staat de directeur zelf aan de deur om bezoekers welkom te heten.

McDonald’s gesloten

Het filiaal van de McDonald’s aan De Werf in Den Haag is vanmiddag gesloten nadat twee medewerkers besmet bleken te zijn met het coronavirus.

Goudkoorts in Delft

De prijs van goud rijst de pan uit, met goudkoorts als gevolg. In Delft loopt het storm bij goudhandelaren. ,,Zoals ze bij de slager staan te wachten op zaterdag, zo staan ze hier ook. Mensen staan letterlijk in de rij.”

Oud-bokser Siem de Wit overleden

Voormalig profbokser en bekende Hagenees Siem de Wit is vanochtend vroeg op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn kleinzoon meldt dat hij na palliatieve zorg in zijn slaap is overleden.