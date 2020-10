Gemist? Door corona groeit Den Haag veel minder hard en Poolse man die Jim (17) doodreed blijft vastzitten

‘Los van virus hebben we door vergrijzing meer capaciteit nodig’

Het HMC Bronovo ongeschikt als ziekenhuis om coronapatiënten op te vangen? Of überhaupt niet als plek te gebruiken om de ziekenhuiscapaciteit in Nederland op te schalen? Dat is heel erg wrang en gênant, vindt Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP). Naar aanleiding van een interview met de topvrouw van de ziekenhuisketen stelde hij schriftelijke vragen aan Tamara van Ark, minister van Medische Zorg en Sport (VWS).

Door corona groeit Den Haag veel minder hard

Migratie is in Den Haag al jaren de grote aanjager van de bevolkingsgroei. En dat is een serieuze discussie waard, vindt sociaal-demograaf Jan Latten. Al lijkt het coronavirus ook op dit vlak de boel flink op z’n kop te zetten. ,,Amsterdam en Rotterdam kennen nu zelfs een krimp.’’ Lees hier al het coronanieuws uit Den Haag en omstreken.

Artistiek beste jaar ooit voor DI-RECT

Dit weekeinde moest het de kroon op het jubileumjaar van DI-RECT worden met twee concerten in een uitverkocht Ahoy. Het feestje rond het twintigjarig bestaan is, zoals zo veel dingen, uitgesteld naar 2021. Maar de bandleden zijn niet bij de pakken neer gaan zitten.

Rechtszaak

De 29-jarige Poolse man die in juli van dit jaar Jim Mulder (17) aanreed op de Broekpolderlaan in Honselersdijk blijft voorlopig vastzitten. De Naaldwijkse tiener overleed een dag later aan zijn verwondingen.

Sneltesten

GGD Haaglanden werkt in oktober mee aan een onderzoek van het RIVM waarbij naar de betrouwbaarheid van sneltesten wordt gekeken. Mensen met coronaklachten die zich bij de teststraat in Nootdorp laten testen, wordt gevraagd of zij aan het onderzoek mee willen werken.

DI-RECT viert 20-jarig jubileum

Na singles Soldier On, Devil Don’t Care en Color brengt DI-RECT vandaag zijn nieuwe album Wild Hearts uit. Het negende album is grotendeels in coronatijd is opgenomen en is er eentje waarop de band een andere kant van zichzelf wil laten zien. Het moest vooral een album worden dat in tekst en geluid cohesie laat zien, vertelt zanger Marcel Veenendaal aan het ANP.

Tweede golf

Delft siddert aan de vooravond van de tweede coronagolf. Het is het gesprek van de dag. Ook in het Reinier de Graaf-ziekenhuis houden ze de adem in. Op een nieuwe stroom patiënten zit niemand te wachten. Ook niet op een golf steunbetuigingen, trouwens.

Sinterklaas in Westland

Burgemeester Bouke Arends wil in overleg met de diverse Westlandse sinterklaascomités om te praten over de intochten. Die moeten in alle gemeenten in de regio Haaglanden vanwege het coronavirus voldoen aan de eisen van de noodvoorziening en dat betekent dat er maximaal veertig mensen zijn toegestaan in de buitenruimte.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

