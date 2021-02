Gemist? Drie huizen onbewoonbaar door grote brand in Den Haag en sportscholen voeren actie

Bewoners Haagse Ampèrestraat schrikken enorm van brand: ‘De vlammen kwamen bijna tot de overkant’

Een brand in een woning in de Ampèrestraat in Den Haag joeg de bewoners vanochtend de stuipen op het lijf. Niemand raakte gewond, wel zijn drie woningen onbewoonbaar verklaard. ,,De vlammen kwamen bijna tot de overkant.”

Eindelijk weer even sporten in het Westland: ‘We laten zien wat nog wel kan’

Open vindt Peter van Staalduinen van The Gym een te groot woord. Wel konden zijn leden zaterdag terecht bij zijn sportschool in ’s-Gravenzande. Buiten - in drie grote, met lint afgezette vakken, die ze vanwege de coronaregels niet mochten overschrijden - werd er weer gesport. ,,We laten hiermee zien wat nog wel kan.” Met ‘we’ doelt Van Staalduinen op de meer dan driehonderd andere collega sportscholen die afgelopen weekend een soortgelijke buitenactiviteit organiseerden. Alle deden mee aan ‘Stilzitten is geen optie’ - een actie uit de koker van de Vereniging van Exclusieve Sportcentra (VES).

TikTokfamilie rekent af met vooroordelen over woonwagenkamp

Bijna dagelijks geven de Wanrooytjes een inkijkje in hun gezellige leven via TikTok, YouTube en andere sociale media. Vader Anno, moeder Maria en hun vier zonen willen afrekenen met de vooroordelen over het leven in een woonwagenkamp. ,,Wij zijn gewoon een heel leuk gezin.”



Buurtbewoners betaalden coronaflyers uit eigen zak: toch meeste besmettingen in LaakOndanks de uit eigen zak betaalde flyers met coronawaarschuwingen in het Pools, Bulgaars en Roemeens zien bewoners van Laak dat hun wijk op nummer één staat wat betreft het aantal besmettingen. Ze maken zich zorgen over verdere verspreiding.

Parkeerellende, asociaal rijden, wildplassen. Scheveningen schreeuwt: ‘Nu al gekkenhuis’

De eerste mooie krokusvakantieweek gaat het alweer vet mis in Scheveningen: parkeerellende, wildplassen, asociaal hard rijden, lastigvallen van vrouwen. Wat zegt dit over de komende zomer? ,,Scheveningen is voor iedereen, maar régel het.‘’

Overval op eethuis aan het Haagse Heeswijkplein

Onbekenden hebben gisterenavond een overval gepleegd op een eethuis aan het Heeswijkplein in Den Haag. De overval vond rond 20.00 uur plaats en het zou om eethuis Saramacca gaan.

Kadeverbetering gaat met horten en stoten, maar daarna kan Schipluiden er weer een eeuw tegenaan

De kadewerkzaamheden in het historische centrum van Schipluiden zijn een ingrijpende klus voor het hele dorp. Hoogheemraad Peter Ouwendijk en aannemer Max Wiercx praten over het heropstarten na het schaatsweer, monitoren van trillingen en schademeldingen.

Conflict tussen jongeren in Poeldijk: politie pakt 15-jarige met mes op

De politie heeft zaterdagmiddag een 15-jarige jongen aangehouden in Poeldijk, hij bleek een behoorlijk groot mes op zak te hebben. Agenten kwamen de jongen op het spoor omdat er in Poeldijk een conflict plaatsvond tussen jongeren uit Honselersdijk en de gemeente Voorburg, zo laat de politie weten via Twitter.

