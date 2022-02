Gemist? Drinkwater raakt op en Toon (81) verkoopt voor de állerlaatste keer bromtol, treintje en pop

Drinkwater raakt op

Weleens bedacht dat er géén water uit de kraan komt? Nee. Toch is er op korte termijn veel meer drinkwater nodig dan nu in de duinen van Scheveningen wordt ‘gemaakt’. De hele wereld kijkt dan ook mee bij een proef om brak grondwater zoet te maken.

Eve (44) beloofde moslima’s aan een man te helpen voor duizenden euro’s

Een vrouw met schuilnaam Eve (44) deed zich voor als huwelijksbemiddelaar bij net bekeerde moslima’s in Den Haag. In plaats van een partner kregen ze een vette rekening. Een slachtoffer verloor bijna 14.000 euro. De rechter veroordeelde de verdachte tot een taakstraf, maar zij wees haar gewelddadige ex-man aan als de echte schuldige.

Vader en zoons drogeren slachtoffers en stelen zo duizenden euro’s

Door zich voor te doen als makelaar, werkgever of single man, wisten een vader en zijn twee zoons slachtoffers te drogeren en voor duizenden euro’s te bestelen. Tenminste, daar verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) de Hagenaren Soenielkoemar H. (49), Kishen H. (28) en Kanhaija H. (27) van.

Al die laadpalen en warmtepompen zorgen voor kopzorgen bij Stedin

Netbeheerder Stedin legt dit jaar voor meer dan 900 kilometer aan kabels en leidingen aan in onder meer Den Haag, Rotterdam en omliggende gemeenten. Hiermee kunnen bijna 10.000 laadpalen worden aangesloten (goed voor zo’n 2,75 miljoen ‘elektrische tankbeurten’). Ook kunnen ruim twee miljoen zonnepanelen energie terugleveren waarmee ruim 200.000 huishoudens van stroom worden voorzien. Goed nieuws, maar de groei geeft ook kopzorgen.

Heeft opa ooit in de krant gestaan?

Wie werd er in 1952 benoemd tot Druivenkoningin? Hoe zag het Havenplein in Naaldwijk er eerste helft 20ste eeuw uit en heeft opa ooit de krant gehaald? Vanaf vandaag maakt Erfgoed Westland een ware schat aan archiefmateriaal online toegankelijk voor het publiek. Zo’n 83.000 kranten, meer dan 61.000 foto’s en duizenden andere objecten nemen je mee in de rijke geschiedenis van het Westland.

Toon (81) verkoopt voor de állerlaatste keer bromtol, treintje en pop: ‘Teveel online-concurrentie’

De mensen die uit zijn speelgoedwinkel hun eerste rammelaar kregen, zijn intussen zélf opa’s en oma’s. Toon van Montfort (81), die zijn zaak begon in een tijd dat kinderen nog alleen cadeautjes kregen voor Sinterklaas en hun verjaardag, sluit zijn zaak na bijna 60 jaar. ‘Tegen online verkoop kun je niet op concurreren’.

84 % van jongeren voelt zich eenzaam

Jongerenwerker Sytse Meijer schrok toen een 14-jarige jongen zijn mond opentrok. Hij sprak met een zwaar Amerikaans accent. Niet omdat ‘ie in de VS heeft gewoond, maar omdat zijn sociale leven zich volledig afspeelt in games. Echte vrienden heeft hij niet. Hij blijkt lang niet de enige: 84 procent van de jongeren voelt zich eenzaam.

Koos (96) en Anje (91) zitten al maanden zonder hulp in huis: ‘Corona is voor ons geen excuus meer’

De huishoudelijke hulp van Koos (96) en Anje (91) de Boer is inmiddels zelf ook boven de 80 en wilde er zo zoetjesaan eens mee ophouden. Dus trok het echtpaar op 13 september vorig jaar aan de bel bij het Wmo-loket van de gemeente Westland voor hulp in de huishouding. Het is inmiddels bijna februari en er staat nog steeds niemand op de stoep om het huis schoon te maken.

Tienduizenden euro’s aan schade aangericht tijdens oud en nieuw in Delft

Ondanks het vuurwerkverbod en beperkende maatregelen is er tijdens de afgelopen jaarwisseling weer voor tienduizenden euro’s schade aangericht aan openbare voorzieningen. Dat blijkt na een voorlopige inventarisatie van de gemeente Delft.

Windmolens zitten bouw duizenden Bleizo-woningen dwars

Staan er straks wel duizenden woningen op Bleizo zoals Zoetermeer en Lansingerland willen? Het provinciebestuur houdt vast aan het oude plan: een bedrijventerrein en windmolens.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.