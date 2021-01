Gemist? Dromen over ijs en Nico (80) werd door vijftien zwaarbewapende agenten onder schot gehouden

Buurtpunt Het Karmijn overstelpt met kaartjes en steunbetuigingen na rellen

De personen die gebruikmaken van Buurtpunt Het Karmijn zijn overstelpt met kaartjes en steunbetuigingen, nadat de ramen van het buurtpunt werden vernield tijdens de rellen in de Haagse Schilderswijk.

Nico (80) werd door vijftien zwaarbewapende agenten onder schot gehouden: ‘Het was gewoon een grap’

Alsof hij in een Amerikaanse misdaadfilm was beland, zo voelde de 80-jarige oud-modeondernemer Nico Zwarts zich dinsdagavond. Vijftien zwaarbewapende agenten hielden hem verbeten onder schot vanwege... zijn antieke kermisbuks.

Het is een race tegen de (avond)klok voor ADO Vrouwen, dus vragen ze trainer Sjaak Polak op te schieten

Een race tegen de klok, dat is het voor sommige speelsters van ADO Den Haag Vrouwen geworden. Het lukt hen soms maar net om voor het ingaan van de avondklok thuis te zijn. Een uitlopende training of een vertraging in het openbaar vervoer en ze zijn niet om 21.00 uur binnen. ,,Ik kijk veel vaker op mijn horloge dan vroeger.”

Minder Delftenaren laten zich testen: ‘Bijna iedereen zegt na afloop dat het reuze meeviel’

Minder Delftenaren dan verwacht laten zich testen op corona. Die conclusie wordt getrokken in de testlocatie aan de Bieslandsekade 68.

Dromen over ijs blijven springlevend: vrijwilligers hebben goede hoop dat de vorst terugkeert

Schaatsen op natuurijs zou een fijne opkikker zijn in deze coronatijd. Het vriest alleen niet en maandag is het al februari. Voor pessimisme hebben ze bij schaatsclubs in de regio echter geen talent. ,,Als het dit jaar niet is, dan volgend jaar wel.”

Iederéén kan de premier in Den Haag tegen het lijf lopen, maar voor hoe lang nog?

Dreigen, hinderlijk volgen en storend aanklampen van politici rond het Binnenhof komt steeds vaker voor. Bedreigend voor betrokkenen, maar óók voor de mores van Den Haag waarbij een selfie maken met de premier normaal is.

Het is stil in het huis van Marcel Verreck nu zijn lieve 13-jarige zoon Daantje in het Westerhonk woont

De 13-jarige zoon van schrijver, cabaretier en presentator Marcel Verreck woont sinds twee maanden niet meer thuis. Daantje is dubbel gehandicapt, de liefste jongen ter wereld die altijd vrolijk is. De adem van mijn zoon heet het boek waarin Marcel in 128 verhalen van 150 woorden vol liefde, ontroering en humor schrijft over de bijzondere band met zijn zoon.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.