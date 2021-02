Gemist? Drukbezette lachgaskoeriers vallen op tijdens avondklok en agent Robin (30) omgekomen bij ongeluk

‘Mensen moeten kunnen leven’

Den Haag stampt geen nieuwe woonwijken meer uit de grond waar geen school of huisarts in de buurt zijn. Ook moet er altijd groen in de omgeving zijn en sportgelegenheid. Ambtenaren, ontwikkelaars en woningbouwcorporaties zullen daar voortaan altijd rekening mee moeten houden.

Agent (30) omgekomen bij ongeluk, zijn vrouw en collega is zwaargewond

Een agent van de hondenbrigade van de Haagse politie is maandag omgekomen bij een ongeluk in Noord-Holland. Zijn vrouw, ook politieagent bij de Eenheid Den Haag, raakte zwaargewond. Collega's zijn een inzamelingsactie gestart voor de jonge tweeling van de agent die omkwam bij het ongeluk.

Bedreigingen, vernielingen en racisme

De bewoner van de Trompetstraat die al meer dan twintig jaar met racistische uitingen, bedreigingen en vernielingen de straat in het centrum van Delft in ‘z’n greep houdt’, moet nu toch zijn huis uit. Woningverhuurder Duwo heeft dat na jarenlange vergeefse pogingen via de rechter voor elkaar gekregen.

Invictus Games opnieuw uitgesteld, spelen nu gepland voor voorjaar 2022 in Den Haag

De Invictus Games Den Haag 2020 zijn weer uitgesteld. Het evenement stond gepland in het voorjaar van vorig jaar in het Haagse Zuiderpark, maar daar werd een streep doorheen gezet vanwege de coronapandemie. Besloten werd het uit te stellen naar dit jaar, maar ook dit gaat door de nog immer durende pandemie niet lukken.

Hagenaars weten vaak moeiteloos een bekende straat te noemen en te vinden in hun eigen stad. Maar hoe goed ken jij Den Haag echt? Weet je bijvoorbeeld waar de Meidoornstraat, de Middenlijn of de Carel van Bylandtlaan zijn?

Zuid-Afrikaanse variant duikt op in Haagse regio

Steeds minder mensen laten zich testen op corona, ook al zijn inmiddels ook in de Haagse regio gevallen bekend van zowel de Zuid-Afrikaanse als de Britse variant die beide waarschijnlijk besmettelijker zijn. De GGD blijft benadrukken dat mensen met klachten zich moeten laten testen.

Het einde van doodgestoken ‘Sjakie’ met raadselen omgeven

De dood van de 36-jarige Chakib in een woning aan de De Colignystraat in Delft is nog altijd met raadselen omgeven. Wat gebeurde er precies in het huis waarin hij werd doodgestoken en wat leidde tot deze fatale ruzie? De in Engeland geboren 23-jarige Delftenaar Otis R., als hoofdverdachte opgepakt, moet daar helderheid over verschaffen.

Zij gaan de straat op, ook ná 9 uur ‘s avonds

De straat is verboden terrein na 21 uur, tenzij je een vitaal beroep hebt natuurlijk. Hoe ervaren die mensen van de avond de uitgestorven stadspleinen, lege trams, autoloze straten? ,,Een zaterdagavond zonder reuring en aangeschoten publiek, het is heel raar. Er komt geen auto meer voorbij.”

Piemeltaartenbakster Jolisa trekt zich terug van lijst conservatieve moslimpartij

De Brabantse taartenbakster Jolisa Brouwer trekt zich terug als kandidaat voor de Tweede Kamer van de moslimpartij Partij van de Eenheid nadat gisteren grote ophef was ontstaan over haar piemeltaarten. ,,Ik wil de partij niet beschadigen.” Ze heeft behalve gigantisch veel bestellingen ook bedreigingen ontvangen.

Drukbezette lachgaskoeriers vallen op tijdens avondklok

Avondklok of niet, lachgaskoeriers in Den Haag maken nog steeds hun rondes om de tanks en ballonnetjes bij hun klanten te bezorgen. ,,Het was echt druk afgelopen weekend, zwarte bezorgers rijden niet veel meer.”

Door rellen gedupeerde gehandicapten krijgen cadeau waarmee ze zelfs door Paramaribo kunnen fietsen

De Haagse onderneming Fietslabyrint schenkt de door de rellen gedupeerde zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking in de Schilderswijk een sportief cadeau, waarmee ze zelfs door Paramaribo kunnen fietsen.

