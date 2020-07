Gemist? Drukte op de stranden en vrouw doodgestoken in Leidschendam

Op gepaste afstand van elkaar bidden

Honderdduizenden moslims in Nederland vieren vandaag en dit weekeinde het islamitisch offerfeest. Het traditionele offerfeestgebed vanmorgen, dat in Den Haag vanwege corona in moskeeën, een park en feest- en sportzalen werd gehouden, verliep zonder noemenswaardige problemen.

Persoon vermist

Reddingsdiensten zijn momenteel op zoek naar een vermist persoon bij de Zandmotor ter hoogte van Monster. De persoon wordt vanuit de lucht, op het land en ter zee, gezocht.

Vrouw doodgestoken in Leidschendam

In een woning aan het Abdijland in Leidschendam heeft vanmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Volgens omstanders is het slachtoffer een vrouw, die vanaf het balkon om hulp heeft geroepen. De vrouw is direct aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

Drukte op de stranden

De temperatuur liep vandaag flink op. En dat was goed te merken op de wegen richting de stranden.

Zeker in de Zorg opgelucht

Zeker in de Zorg in Zoetermeer, Delft en Pijnacker-Nootdorp staat niet meer onder verscherpt toezicht van de inspectiedienst van de gezondheidszorg. De kwaliteit van de zorg kan weer worden gegarandeerd.

Annemiek wil Delftenaren een beetje mooier maken

Annemiek van der Leck mag dan 73 zijn, ze wil nog lang niet stoppen met het redden van vrouwen die modeflaters begaan. ,,Zolang het kan wil ik de mens een beetje mooier maken. Dat vind ik plezierig voor mijn eigen ogen.”

Veel meer aanvragen voor B&B

De gemeente Den Haag krijgt opvallend meer aanvragen binnen van woningeigenaren die een Bed and Breakfast (B&B) willen beginnen. Daarvoor zijn nu al meer aanvragen ingediend dan in heel 2019.

Toeristen ontdekken verborgen parels

Den Haag heeft toeristen veel te bieden, zoals het strand van Scheveningen, het Mauritshuis en het Binnenhof. Maar er zijn verspreid over de stad ook vele verborgen pareltjes, die zelfs Hagenaars en Hagenezen niet kennen.

Streep door feestweek

Een alternatieve Naaldwijkse feestweek, in de vorm van een driedaagse zomermarkt, komt er niet. De winkeliers willen het risico niet nemen.

