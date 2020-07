Gemist? Duizenden Hagenaars moeten gedwongen verhuizen en geld voor ernstig zieke Graziano (7) is op

Geen mondkapjes in Haagse regio

Ook in de regio Haaglanden neemt het aantal coronabesmettingen toe, maar de burgemeesters kiezen er niet voor mondmaskers te verplichten op drukke straten. Ze willen wel een campagne om mensen erop te wijzen dat ze zich aan de nu al geldende regels moeten houden, dus bijvoorbeeld anderhalve meter afstand houden.

Duizenden Hagenaars moeten gedwongen verhuizen

Bewoners van De Zichten in Zuidwest zijn de eersten die hun huis moeten verlaten, als corporatie Staedion en de gemeente Den Haag volgend jaar beginnen met de renovatie van de wijk, die twintig jaar gaat duren. ,,Ik ben hier net komen wonen in een appartement van 60 vierkante meter, net als de mensen boven mij. Met zes kinderen.”

Moeder van ernstig zieke Graziano (7) wanhopig

De zwangere Tathiana Desire Brussel (33) uit Monster is een inzamelingsactie gestart voor haar ernstig zieke zoon. Geld om het huis geschikt te maken voor een rolstoel heeft ze niet. ,,Mijn grootste angst was dat ik de ene voor de andere in zou ruilen”, zegt de 29 weken zwangere Brussel. De Monsterse doelt op haar kinderen: het baby’tje in haar buik en haar 7-jarige zoon Graziano. Haar ‘kleine superheld’ die door complicaties bij de geboorte al kampte met zware gezondheidsproblemen en die in juni na een herseninfarct plots op de intensive care belandde.

Haags bakkie gezocht

Gezocht in Den Haag: een afvalcontainer. Het is het laatste puzzelstukje dat een fervent verzamelaar nodig heeft om zijn collectie compleet te maken. En dus doet de Duitse Alexander (21) dat met een oproep aan deze stad: Heb jij deze afvalbak?

Zwemmende kaasboer

Kaasboer Frans Brandwijk, goed voor zes uur zwemmen in de week in de zee bij Scheveningen, maakt komende zaterdag een uitstapje naar het IJsselmeer. Gewoon voor de lol, het IJsselmeer over zwemmen van Stavoren naar Medemblik of andersom, afhankelijk van de windrichting. Lekker uren in open water zwemmen, fijner kan je het eigenlijk niet hebben volgens Brandwijk (58).

‘Zie het voor Lichtjesavond ook somber in’

De Delftse najaarskermis, die in september stond gepland, gaat niet door. De gemeente Delft en organisator De Kermisgids krijgen de veiligheidsvoorzieningen niet rond.

‘Wij willen hier geen gedeal en gedoe’

Het initiatief voor een coffeeshop op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk leidt tot felle weerstand. Het zou de eerste in Westland zijn. ‘Ik wens hem succes op een plek waar hij wel welkom is’.

Kapper Karl boos over uitstallingsverbod

Het is zijn halletje, waar hij al 35 jaar huur voor betaalt. Maar daar een stoel of tafel met handgel in zetten, mag hij niet vanwege het uitstallingsverbod. Karl Vrolijk van Jolly Good Haarverzorging is het daar absoluut niet mee eens.

Meer locaties voor coronatest

De GGD onderzoekt of er meer coronatestlocaties kunnen komen in de regio. Niet iedereen heeft namelijk een auto om naar Nootdorp te rijden. ,,We willen niet dat mensen met klachten het openbaar vervoer nemen.”

