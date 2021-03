Gemist? Eenzame kleuter Rosa toch naar school via Zoom en Politie beëindigt feest in Haags bedrijfspand

Eenzame kleuter Rosa toch naar school via Zoom

De 4-jarige Rosa, die vanwege haar zieke moeder niet naar school kan, heeft via beeldbellen eindelijk haar klasgenootjes ontmoet. Ze voelt zich nu minder alleen. ,,Rosa is helemaal blij.”

Politie beëindigt illegaal feest in Haags bedrijfspand

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een coronafeest beëindigd. Dit gebeurde op de Van der Kunststraat in Den Haag. Calamiteitensite Regio15 meldt dat er meerdere personen zijn aangehouden.

Toerisme en horeca in Delft staan aan de afgrond, bezoekers blijven weg

De musea en andere toeristische instellingen in Delft hebben vorig jaar 70 procent minder bezoekers ontvangen. Zo zag Royal Delft (de Porceleyne Fles) aan de Rotterdamseweg dat aantal dalen van 140.000 naar 20.000. Voor de Delftse horeca betekende de lockdown een krimp van 50 tot 70 procent, zo blijkt uit nieuwe toeristische cijfers.

Zorgen over vertraagde aardwarmte-centrale blijven

De nieuwe geothermiecentrale in Den Haag, die een hele woonwijk moet verwarmen met aardwarmte, is nog steeds niet in gebruik. Volgens de initiatiefnemers heeft corona de planning vertraagd. De duurzame energie wordt nu in mei geleverd. Lokale politici maken zich ondertussen zorgen over de gevolgen van deze nieuwe energiewinning.

Martin Stoelinga laat een lege plek achter in Delft

Martin Stoelinga laat een lege plek achter in Delft. Zijn overlijden, afgelopen donderdag, doet bij zijn strijdmakker van het eerste uur, Jan Peter de Wit, gemeen pijn. ,,Ik ben door de dood van Martin zwaar aangedaan, eigenlijk veel meer dan ik had verwacht. De nacht van donderdag op vrijdag heb ik niet geslapen. Er spookten zoveel dingen door mijn kop, ik kon het niet loslaten.”

Basisschool Honselersdijk sluit tijdelijk deuren vanwege snel oplopende coronabesmettingen

Het bestuur van Basisschool ‘t Startblok in Honselersdijk heeft besloten de deuren tijdelijk te sluiten vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen onder leerlingen en medewerkers.

Van grote bouwers tot corporaties: samen zorgen voor 700 woningen per jaar

Projectontwikkelaars, corporaties en gemeente hebben hun handtekeningen gezet onder een afspraak om samen op te trekken bij het bouwen van de 10.000 woningen waarmee de stad minimaal wil groeien. Het is dus niet meer ieder voor zich.

