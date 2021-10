Gemist? Eerste minibos in Zoetermeer is geplant en nog één keer over het Binnenhof

‘Honderden zieke egeltjes kunnen niet meer geholpen worden’

Wildopvang Delft heeft een record op z’n naam staan: gisteren kwam het 4000ste dier binnen in het piepkleine pand aan het Linnaeuspad in Delft. Maar reden voor een feestje is er niet. De huurprijs van de externe egelopvang wordt vanaf januari 2,5 keer zo hoog. ,,We hebben het geld niet.” Honderden zieke en gewonde egeltjes wacht vanaf 2022 een onzeker lot.

Nederland is lang niet zo tolerant als vroeger

Na 21 jaar in Nederland voelt Hagenaar Sahin Yildirim zich soms nog steeds niet helemaal geaccepteerd. Dat merkte hij voor het eerst bij het solliciteren. Door voorlichting te geven op scholen hoopt hij meer begrip te kweken voor nieuwkomers. ,,Wanneer worden migranten echt als Nederlands burger gezien?”

Astrid werkt én woont op de begraafplaats

Astrid Oranje rolde als 19-jarige Nederlandse kampioene kunstrolschaatsen letterlijk het leven in van dood, begraven en cremeren. Een half leven later wóónt de Haagse zelfs op een begraafplaats en ze is daar zielsgelukkig. ,,Door te vergroeien met de dood besef je hoe blij je moet zijn met het leven.’’

De Delftse gracht in om geld op te halen voor onderzoek naar kanker

Zwemmen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Dat is het idee achter Swim to Fight Cancer. Komende 3 september vormen de Delftse grachten het decor van het evenement.

Extreem lang wachten op goedkope huurwoning? Het kan zomaar nog tien jaar zo blijven

Wachten op een goedkope huurwoning? Dat duurt in Den Haag en de omliggende gemeenten gemakkelijk zeven jaar. En met een klein beetje pech wordt het er de komende tien jaar niet beter op.

Eerste minibos geplant, tweede in Seghwaert en derde zit in de planning

Nu een begin is gemaakt met het eerste minibos van Zoetermeer in Noordhove, is ook duidelijk waar de andere twee komen. Dat was onduidelijk nadat de locatie in De Leyens afviel.

Politieberger aangereden na ongeluk aan Monstersestraat

Aan de Monstersestraat in Den Haag zijn vannacht twee auto’s op elkaar gebotst. Een politieberger die ter plaatse was vanwege het ongeluk werd vervolgens aangereden door een derde auto die dwars door de afzetting heen reed.

Bekijk hieronder de nieuwsvideo's die de afgelopen dagen in Den Haag en omstreken zijn opgenomen.