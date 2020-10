Gemist? Eigenaar van Luden ‘schaamt zich dood’ en online oplichtingszaak Haagse broers dijt maar uit

Vader Dennis Weening overleden

De vader van Dennis Weening (43) is afgelopen maandag overleden. Dat laat de Haagse televisiepresentator vandaag op zijn Instagrampagina weten. Hij werd 72 jaar oud. ‘Ik twijfelde eerst om dit te delen met de hele wereld, maar omdat ik zo ongelofelijk trots op hem ben doe ik het toch. Mijn vader was de sterkste en stoerste vader die je je maar kan voorstellen.’

Eigenaar Haagse horecatent na uit de hand gelopen ‘coronafeest’: ‘Ik schaam me dood’

Ja, er is gisteravond gedanst en gezongen buiten op het terras van Luden op het Plein in Den Haag. Als er iemand van baalt en zich doodschaamt is het eigenaar John Prins wel. ,,Ik heb drie keer tevergeefs gemaand om te gaan zitten en de muziek uit te laten zetten. Hooguit zes minuten heeft het geduurd en dan neem ik het ruim.”

Jongens die 53-jarige man mishandelden omdat die afstand wilde houden, hoeven niet terug de cel in

Vier jongens tussen de 15 en 19 jaar die in maart in Den Haag een 53-jarige man sloegen en schopten nadat die had gevraagd om afstand te houden, zijn vanmiddag veroordeeld tot ruim een maand jeugddetentie. Twee van hen krijgen ook een leerstraf. ‘Ze hebben geen enkel respect getoond’, aldus de rechtbank.

Online oplichtingszaak Haagse broers dijt maar uit

De oplichtingszaak tegen de Haagse broers Murat K. (25) en Merdan K. (18), die de bankrekening van slachtoffers zouden hebben gebruikt om op grote schaal goederen te bestellen, blijft maar groeien.

Opluchting én zorgen over beperkt openblijven van sportscholen

Even was er de vrees bij sportschooleigenaren dat ze weer dicht moesten, maar dat hoeft gelukkig niet. Wel mogen er nu minder mensen binnen trainen dan normaal. En dat is niet altijd makkelijk te organiseren. Vooral gym’s die contactsporten aanbieden, vinden het lastig. Maar ook bij Fit for Free en Sportcity moet het nu anders. ,,Voordeel is wel dat mensen nu vaker in de daluren kunnen.’’

Zorginstelling Ipse de Bruggen opent teststraat voor eigen personeel in Zoetermeer

Ipse de Bruggen heeft in Zoetermeer met behulp van de GGD een eigen coronateststraat geopend. Zo kan het personeel zich sneller laten testen, nu de wachttijden bij de GGD oplopen. De locatie bevindt zich op het parkeerterrein van de zorginstelling aan de Louis Braillelaan.

Ook provincie is het zat

Er moet snel een einde komen aan de ‘mensonterende praktijken’ rond de huisvesting van arbeidsmigranten. Gedeputeerde in het provinciebestuur Anne Koning ziet de ruim aangenomen motie van de SP als ondersteuning van het beleid.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.