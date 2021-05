Gemist? EK-voetbal kijken mag straks op terras en Scheveningen herdenkt omgekomen surfers

Er gloort hoop voor de sportscho­len én sporters: ‘Ik zag dat mensen een beetje stuk zijn van binnen’

13:34 Voor de sportscholen gloort er weer wat hoop: mogelijk komt er binnenkort een einde aan de lange periode van gedwongen coronasluiting. Maandenlang moesten sportschoolhouders allerlei creatieve oplossingen bedenken om mensen tóch te kunnen laten sporten. Van spinnen in de sneeuw tot de yogamat uitrollen in een park. ,,Ik zag dat mensen best wel een beetje stuk zijn van binnen, daar schrok ik van.’’