Gemist? Emoties lopen hoog op over zwarte piet in Delftse raad en Den Haag krijgt er 2600 kamers bij

Hotels staan leeg, toch krijgt Den Haag er 2600 kamers bij

De gevolgen van de coronacrisis én de enorme groei van het aantal hotelkamers in Den Haag baart menig hoteldirecteur- en eigenaar in de stad zorgen. De komende jaren komen er honderden kamers bij, terwijl er nauwelijks vraag is. ,,Concurrentie is goed, maar deze massa...’’

Twijfels over doorgaan publiekstrekker Halloweenfeest: Is het wel veilig?

Een levensgevaarlijk virus dat het Halloweenfeest in Zoetermeer verpest. Hoe ironisch. Corona heeft grote gevolgen voor het griezelfeest van de Halloweenstad van Nederland. Maar moet het landelijk bekende evenement überhaupt doorgaan?

Ouders die toch langs de lijn willen staan bij hun kind, melden zich massaal aan als vrijwilliger

Ouders melden zich opeens massaal als vrijwilliger bij sportverenigingen om toch bij hun kind te zijn nu ze door corona regels niet meer welkom zijn langs de kant. Want er zijn veel ‘gezichten die betrekken’ als ze worden weggestuurd.

GemeenteBelang Westland: ‘Huurders gaan niet 14, maar 20 procent meer aan woonlasten betalen’

Het Westlandse gemeentebestuur zet iedereen op het verkeerde been omdat de woonlasten voor Westlandse huurders niet met 14, maar met meer dan 20 procent stijgen.

Nieuwe burgemeester Michel Bezuijen: ‘Ik hou van steden waar ambitie uitstraalt’

Als jongen trapte Michel Bezuijen het liefst tegen een bal, nu heeft hij het geschopt tot burgemeester van Zoetermeer. ,,Als ik mijn ouders zou vragen of ze ooit gedacht hadden dat ik hier zou zitten, zouden ze waarschijnlijk nee zeggen.” Lees het interview hier.

Ook verzet tegen ‘groenere’ plannen in Monsters Watergat

Bewoners en natuurorganisaties dienen opnieuw bezwaar in tegen huizenbouw bij de Monsterse duinen, maar volgens ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom is het plan groener dan ooit. ,,Wij krijgen echt geen vergunning als we niet voldoen aan de groen-, water- en stikstofeisen.”

Tijdens coronacrisis een hotel in Den Haag openen? Ellen en Jan doen het gewoon

De vraag naar hotelkamers is historisch laag, maar in Den Haag schieten de nieuwe hotels als paddenstoelen uit de grond. Boutique hotel The Monument aan de Prinsegracht is een van die nieuwe verblijfaccommodaties. Eigenaar Ellen de Kroes en haar zoon Jan hebben even overwogen om te stoppen, maar besloten uiteindelijk toch door te zetten. ,,Het blijft niet altijd zo.’’

Emoties lopen hoog op over zwarte piet in Delftse raad

Met grote woorden dreigden GroenLinks en D66 zwarte piet in Delft onmiddellijk af te schaffen. In een nachtelijk debat in de gemeenteraad trokken ze gisteren echter op het laatste moment hun motie in. Gevolg is dat zwarte piet de komende twee edities als vanouds van de partij is bij de Delftse intocht.

